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Australian Open
23 января 2024, 18:09 | Обновлено 23 января 2024, 18:18
1088
2

ВИДЕО. Как Марта все потащила? Эпичный розыгрыш в матче Костюк – Гофф

Временами украинка играла очень хорошо, но не хватило стабильности

23 января 2024, 18:09 | Обновлено 23 января 2024, 18:18
1088
2
ВИДЕО. Как Марта все потащила? Эпичный розыгрыш в матче Костюк – Гофф
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 23 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира Коко Гофф (США, WTA 4) в трех сетах со счетом 6:7, 7:6, 2:6.

В восьмом гейме второго сета при счете 40:40 Марта продемонстрировала невероятную игру в обороне, возвратив несколько нереальных мячей от американки. Инициатива в розыгрыше несколько раз переходила от одной теннисистки к другой, но Коко все же дрогнула и ошиблась при игре с лета.

Отметим, что на двоих теннисистки сделали за матч 107 невынужденных ошибок.

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Источник Sport.ua
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KIEWADIM
Ого, круто ваще)
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valik_ua
Тому що - Молодчинка !
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