ВИДЕО. Как Марта все потащила? Эпичный розыгрыш в матче Костюк – Гофф
Временами украинка играла очень хорошо, но не хватило стабильности
В ночь на 23 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В четвертьфинале австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира Коко Гофф (США, WTA 4) в трех сетах со счетом 6:7, 7:6, 2:6.
В восьмом гейме второго сета при счете 40:40 Марта продемонстрировала невероятную игру в обороне, возвратив несколько нереальных мячей от американки. Инициатива в розыгрыше несколько раз переходила от одной теннисистки к другой, но Коко все же дрогнула и ошиблась при игре с лета.
Отметим, что на двоих теннисистки сделали за матч 107 невынужденных ошибок.
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