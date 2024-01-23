Виктор ЛЕОНЕНКО: «Бензема и Ляпорт в Аравии превратились в девочек»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко жестко раскритиковал звезд саудовского чемпионата: Карима Бензема и Эмерика Ляпорта.

– Виктор Евгеньевич, что происходит? Ляпорт пожаловался в прессе, что в Саудовской Аравии о нем мало заботятся, хотя он получает 25 миллионов евро в год. Бензема также постоянно скулит при космической зарплате в 200 миллионов в год. Как это понимать?

– Наверное, они превратились в девочек. Просто зажрались или жадненькие! Поэтому Бензема сдулся и снизил к себе требования, вот и все. У него ничего не получается и он начинает всех о*****ь – все виноваты. Это же не «Реал» где он сидел тихонько, а в Саудовской Аравии можно все. Он и Ляпорт уже наелись деньгами и у них начался спад. Некоторые футболисты вообще отказываются ехать в Саудовскую Аравию, и я считаю, что правильно делают. Там совсем другая культура и очень жаркий климат, который не все выдержат. К тому же, в Европе есть Лига чемпионов.

– Так как о них заботиться, по словам Ляпорта? Они что, себе служанок не могут позволить с такой-то зарплатой?

– Они становятся девочками, так же, как и наши футболисты. Посмотрите, как тренеры в УПЛ общаются с игроками: там осторожнее, не получи желтую, не стелись в жестком подкате, будь внимательнее и так далее. У нас только два тренера могут напихать игрокам. Это Григорчук и Вернидуб. Остальные кричать боятся, потому что футболисты могут погрузиться в себя. Из игроков просто делают девочек. Они постоянно жалуются на травмы, показывают фото с операций, чтобы их пожалели.

– Бензема и Ляпорт жалуются, но Роналду ни разу не сказал плохого слова о Саудовской Аравии, его все устраивает.

– Потому что Роналду – пахарь и нарцисс, и никогда не делает для себя скидок! Он всегда пашет, пашет и пашет, потому что постоянно должен доказывать, что он лучший. У него нет времени ныть. Тем более, он не глупый парень и понимает, что раз столько получает, то должен быть лучшим. Роналду пески и верблюды не мешают в отличие от Бензема, Криштиану – профессионал. А Бензема уже просто расслабился. Вы слышали, чтобы он в «Реале» хоть что-то пискнул? В мадридском клубе он был тише воды, ниже травы, особенно, когда там был Роналду. Хотя, отмечу, что уровень футбола в мире очень упал, поэтому люди в 38-39 лет еще играют на высоком уровне.