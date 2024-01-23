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  4. Рублев послал «в» болельщика, который кричал, что Андрей победит
Australian Open
23 января 2024, 17:41 | Обновлено 23 января 2024, 17:43
1539
4

Рублев послал «в» болельщика, который кричал, что Андрей победит

Неудачник четвертьфиналов не сумел сдержаться в конце матча с Янником Синнером

23 января 2024, 17:41 | Обновлено 23 января 2024, 17:43
1539
4
Рублев послал «в» болельщика, который кричал, что Андрей победит
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Пятый номер рейтинга ATP Андрей Рублев отличился хамским поступком на корте во время матча 1/4 финала Australian Open против Янника Синнера (4:6, 6:7(5), 3:6).

В последнем гейме болельщик на трибуне крикнул: «Андрей, мы знаем, что ты победишь», за что был послан «в» с предложением помолчать.

Отметим, что это не первый подобный эпизод в карьере Рублева. В прошлому году на Итоговом турнире он по этому же адресу отправил одного из болельщиков, который крикнул ему: «Соберись!».

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Андрей Рублев Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Ekvato
А надо було за рускім воєнним корабльом. І болєльщика, і андрєя і весь оркоспорт. Тіко у когось яєць не вистачає визнати, що спорт-це є і частина політики (згадайте олімпіаду в сочах і чс в рашостані). І сказати спортсменам, що хочете грати, маєте офіційно на камеру засудити політику вашої держави і убивство мирняка. Або змагайтеся на болотах
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+5
zaval1965
А чего можно ожидать от быдлораша?
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+3
NoMad
Звичайне бидло. Тут таке саме за сахтьол топить. Зразу видно, що адiннарот
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+2
Falko
Так це не свіже відео - як раз із "Соберись".
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0
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