Рублев послал «в» болельщика, который кричал, что Андрей победит
Неудачник четвертьфиналов не сумел сдержаться в конце матча с Янником Синнером
Пятый номер рейтинга ATP Андрей Рублев отличился хамским поступком на корте во время матча 1/4 финала Australian Open против Янника Синнера (4:6, 6:7(5), 3:6).
В последнем гейме болельщик на трибуне крикнул: «Андрей, мы знаем, что ты победишь», за что был послан «в» с предложением помолчать.
Отметим, что это не первый подобный эпизод в карьере Рублева. В прошлому году на Итоговом турнире он по этому же адресу отправил одного из болельщиков, который крикнул ему: «Соберись!».
-соберись!— elena goatbakina💒 (@meddystan) November 13, 2023
-ИДИ В ЖОПУ
😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/gJLRP3Jg5r
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