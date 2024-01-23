Рублев послал «в» болельщика, который кричал, что Андрей победит

Пятый номер рейтинга ATP Андрей Рублев отличился хамским поступком на корте во время матча 1/4 финала Australian Open против Янника Синнера (4:6, 6:7(5), 3:6).

В последнем гейме болельщик на трибуне крикнул: «Андрей, мы знаем, что ты победишь», за что был послан «в» с предложением помолчать.

Отметим, что это не первый подобный эпизод в карьере Рублева. В прошлому году на Итоговом турнире он по этому же адресу отправил одного из болельщиков, который крикнул ему: «Соберись!».