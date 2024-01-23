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Англия
23 января 2024, 17:24 | Обновлено 23 января 2024, 18:25
439
0

Одноклубник Зинченко может усилить соперника Шахтера в Лиге Европы

Нуну Тавареш сейчас выступает также в аренде в «Ноттингем Форест»

23 января 2024, 17:24 | Обновлено 23 января 2024, 18:25
439
0
Одноклубник Зинченко может усилить соперника Шахтера в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Тавареш

Соперник «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы, французский «Марсель», пытается усилить свой состав на вторую часть сезона и хочет подписать левого защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «канониры» готовы передать 100% прав французскому клубу, но успех сделки зависит от «Ноттингем Форест», в котором Тавареш сейчас находится в аренде. Аутсайдер английской Премьер-лиги настаивает на том, чтобы футболист, способный закрыть весь фланг, остался в их клубе до июня согласно условиям соглашения.

Отметим, что в составе «Форест» 23-летний португалец провел в этом сезоне 6 матчей в чемпионате и Кубке Англии без результативных действий, но при этом получил три предупреждения.

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Нуну Тавареш Арсенал Лондон Марсель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Ноттингем Форест аренда игрока Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
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