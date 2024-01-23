9 или 10? Рублев продлил серию поражений в матчах 1/4 финала Grand Slam

Пятый номер мирового рейтинга Андрей Рублев в очередной раз не сумел пробиться в полуфинал турнира Grand Slam.

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии «нейтральный» теннисист в трех сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:7, 3:6).

Для Рублева это было десятое поражение в десяти матчах на стадии 1/4 финала турниров Grand Slam. Впервые он попал в восьмерку лучших на мейджоре еще на US Open 2017. С тех пора он сыграл как минимум раз в четвертьфинале каждого из турниров этой категории, но обязательно терпел поражения.

Предыдущие 9 матчей 1/4 финала на мейджорах с участием Рублева