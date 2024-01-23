9 или 10? Рублев продлил серию поражений в матчах 1/4 финала Grand Slam
26-летний теннисист никак не может преодолеть заколдованную стадию
Пятый номер мирового рейтинга Андрей Рублев в очередной раз не сумел пробиться в полуфинал турнира Grand Slam.
В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии «нейтральный» теннисист в трех сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:7, 3:6).
Для Рублева это было десятое поражение в десяти матчах на стадии 1/4 финала турниров Grand Slam. Впервые он попал в восьмерку лучших на мейджоре еще на US Open 2017. С тех пора он сыграл как минимум раз в четвертьфинале каждого из турниров этой категории, но обязательно терпел поражения.
Предыдущие 9 матчей 1/4 финала на мейджорах с участием Рублева
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потому что были были и *последние четвертьфиналы у Крис на мажорах, в которых несколько раз проиграла на юсопен (баланс 54-2 или 52-2, что-то такое на всех турнирах категории...)