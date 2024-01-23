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  4. 9 или 10? Рублев продлил серию поражений в матчах 1/4 финала Grand Slam
Australian Open
23 января 2024, 17:22 |
297
2

9 или 10? Рублев продлил серию поражений в матчах 1/4 финала Grand Slam

26-летний теннисист никак не может преодолеть заколдованную стадию

23 января 2024, 17:22 |
297
2
9 или 10? Рублев продлил серию поражений в матчах 1/4 финала Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Пятый номер мирового рейтинга Андрей Рублев в очередной раз не сумел пробиться в полуфинал турнира Grand Slam.

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии «нейтральный» теннисист в трех сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:7, 3:6).

Для Рублева это было десятое поражение в десяти матчах на стадии 1/4 финала турниров Grand Slam. Впервые он попал в восьмерку лучших на мейджоре еще на US Open 2017. С тех пора он сыграл как минимум раз в четвертьфинале каждого из турниров этой категории, но обязательно терпел поражения.

Предыдущие 9 матчей 1/4 финала на мейджорах с участием Рублева

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
З рештою випадків зрозуміло, там суперники були або вищі за класом, або у формі всього життя, але програти Чілічу на грунті це ще треба примудритись.
Як там кажуть в немитій? Лох єто судьба?)
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0
T-800
Представьте себе, а Эверт чуть ли не 50+ *первых четвертьфиналов подряд выиграла за карьеру на мэйджорах
потому что были были и *последние четвертьфиналы у Крис на мажорах, в которых несколько раз проиграла на юсопен (баланс 54-2 или 52-2, что-то такое на всех турнирах категории...)
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