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Australian Open
23 января 2024, 16:22 | Обновлено 23 января 2024, 17:08
2222
2

Определена первая пара полуфиналистов Australian Open 2024 у мужчин

Янник Синнер впервые попал в четверку лучших на австралийском мейджоре

23 января 2024, 16:22 | Обновлено 23 января 2024, 17:08
2222
2
Определена первая пара полуфиналистов Australian Open 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

23 января состоялись матчи 1/4 финала в верхней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Новак Джокович в девятый раз подряд обыграл Тэйлора Фритца и пробился в свой 11-й полуфинал австралийского мейджора. Отметим, что после стадии 1/4 финала Новак никогда не проигрывал на этом турнире.

Во втором полуфинале итальянец Янник Синнер переиграл Андрея Рублева, который проиграл все свои 10 четвертьфиналов на турнирах Grand Slam. Синнер впервые попал в четверку лучших в Мельбурне.

Australian Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Тэйлор Фритц [12] – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3
Янник Синнер [4] – Андрей Рублев [5] – 6:4, 7:6(5), 6:3

Australian Open. 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Янник Синнер [4]

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Андрей Рублев Тейлор Фритц Новак Джокович Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
На ізі. Дуже чекаю матчу Сіннер-Джокович. Передчасним фіналом називати його не буду, оскільки є ще Алькарас, але будь-який матч між цими трьома вартий фіналу. І фаворитом цього разу, на мій погляд (хоча букмекери, звісно, не погодяться), за рівнем гри буде саме Яннік. Від проблем серба зможе врятувати хіба що його величезний досвід... або "кейс Світоліної". Рудий в зустрічі з рубльовим підозріло тримався за бік і раніше вважався "скляним" тенісистом.
Сподіваюся, все вирішиться саме на корті.
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+4
vvm2068
У Джоковича залишилось два самих важких кроки до 25 ТБШ. Важкувато він виглядає поки що 
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0
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