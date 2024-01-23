Определена первая пара полуфиналистов Australian Open 2024 у мужчин

23 января состоялись матчи 1/4 финала в верхней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Новак Джокович в девятый раз подряд обыграл Тэйлора Фритца и пробился в свой 11-й полуфинал австралийского мейджора. Отметим, что после стадии 1/4 финала Новак никогда не проигрывал на этом турнире.

Во втором полуфинале итальянец Янник Синнер переиграл Андрея Рублева, который проиграл все свои 10 четвертьфиналов на турнирах Grand Slam. Синнер впервые попал в четверку лучших в Мельбурне.

Australian Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Тэйлор Фритц [12] – 7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3

Янник Синнер [4] – Андрей Рублев [5] – 6:4, 7:6(5), 6:3

Australian Open. 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Янник Синнер [4]