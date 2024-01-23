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Украина. Первая лига
23 января 2024, 15:35 |
308
0

Лидер Чернигова-ШВСМ покинул клуб

Перволиговая команда потеряла незаменимого полузащитника

23 января 2024, 15:35 |
308
0
Лидер Чернигова-ШВСМ покинул клуб
ФК Чернигов-ШВСМ. Максим Сердюк

Как стало известно Sport.ua, левый полузащитник и один из лучших бомбардиров «Чернигова-ШВСМ» Максим Сердюк в ближайшее время сменит клубную прописку.

Контракт 21-летнего футболиста с черно-желтыми расторгнут по соглашению сторон.

В текущем сезоне Максим Сердюк, стоимость которого на Transfermarkt за последний год выросла с 25 до 125 тысяч евро, провел за «Чернигов-ШВСМ» 18 официальных матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. При этом абсолютно все поединки Сердюк отыграл от звонка до звонка.

Сердюк стал четвертым футболистом, покинувшим «Чернигов-ШВСМ» нынешней зимой. Ранее с командой попрощались вратарь Егор Коломиец, полузащитники Станислав Хомич и Артем Стрелец.

«Чернигов-ШВСМ» весной сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где на данный момент с 13 очками занимает 8-е место.

Команда выйдет из отпуска 29 января. Ранее Sport.ua сообщал о том, с кем черниговцы планируют сыграть контрольные матчи в феврале и марте.

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Чернигов-ШВСМ Первая лига Украины трансферы расторжение контракта инсайд
Источник Sport.ua
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