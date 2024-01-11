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Украина. Первая лига
11 января 2024, 21:05 | Обновлено 11 января 2024, 21:20
169
0

Одна кадровая потеря. Чернигов-ШВСМ сыграет 8 спаррингов в межсезонье

Полузащитник Артем Стрелец больше не будет выступать за черниговский клуб

11 января 2024, 21:05 | Обновлено 11 января 2024, 21:20
169
0
Одна кадровая потеря. Чернигов-ШВСМ сыграет 8 спаррингов в межсезонье
ФК Чернигов-ШВСМ

Как стало известно Sport.ua, перволиговый клуб «Чернигов-ШВСМ» по возвращении 29 января из отпуска планирует провести во время подготовки к весенней части сезона 8 спаррингов.

10 февраля подопечные Валерия Черного сыграют с «Левым берегом», 17 февраля – с мировской «Дружбой», 21 февраля – с бузовской «Нивой».

В марте черниговцы сыграют с ФСК «Мариуполь» (5 марта) и винницкой «Нивой» (8 марта). Соперники еще в трех контрольных матчах уточняются.

Больше не будет выступать за «Чернигов-ШВСМ» полузащитник Артем Стрелец. Горожане планируют качественно провести селекционную работу и усилить свои ряды, чтобы избежать понижения в классе.

«Чернигов-ШВСM» занимает 8-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 13 очков.

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Чернигов-ШВСМ трансферы инсайд товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Левый берег Дружба Мировка Нива Бузовая ФСК Мариуполь Нива Винница
Источник Sport.ua
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