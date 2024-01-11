Одна кадровая потеря. Чернигов-ШВСМ сыграет 8 спаррингов в межсезонье

Как стало известно Sport.ua, перволиговый клуб «Чернигов-ШВСМ» по возвращении 29 января из отпуска планирует провести во время подготовки к весенней части сезона 8 спаррингов.

10 февраля подопечные Валерия Черного сыграют с «Левым берегом», 17 февраля – с мировской «Дружбой», 21 февраля – с бузовской «Нивой».

В марте черниговцы сыграют с ФСК «Мариуполь» (5 марта) и винницкой «Нивой» (8 марта). Соперники еще в трех контрольных матчах уточняются.

Больше не будет выступать за «Чернигов-ШВСМ» полузащитник Артем Стрелец. Горожане планируют качественно провести селекционную работу и усилить свои ряды, чтобы избежать понижения в классе.

«Чернигов-ШВСM» занимает 8-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 13 очков.