Реалу первому из клубов Ла Лиги покорилось уникальное достижение

Волевая победа над «Альмерией» в рамках 21-го тура Ла Лиги (3:2), вырванная на 99-й минуте игры, стала особенной для мадридского «Реала».

Все дело в том, что «сливочные» довели число побед на домашнем стадионе до круглого числа – одной тысячи (в 1297-м матче), и стали первым клубом в истории испанской Ла Лиги, кому покорился этот невероятный показатель. На втором месте тут «Валенсия» с 906 победами в 1455 поединках, а каталонская «Барселона» - третья с 889 победами в 1175 матчах на «Камп Ноу».

Добавим, что на данный момент в Ла Лиге «Реал» уступает одно очко лидирующей «Жироне», правда, при этом у «сливочных» на одну проведенную игру меньше.