«Редко не попадает». Фритц оценил игру с Джоковичем в 1/4 финала Aus Open

Американский теннисист Тейлор Фритц (№12 АТР) поделился мнением о поединке четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии 2024 с сербом Новаком Джоковичем, в котором он потерпел поражение в четырех сетах.

«Новак настолько быстрый, что редко не попадает. Он вынуждает тебя работать, наносить качественные удары, чтобы выиграть очко. Просто так он ничего не отдает. В том числе и поэтому мы так долго играли первые два сета. Он никогда не промахивается на моей второй подаче. Просто никогда. Даже если стабильно бью 160-170 км/ч на второй подаче, он все равно попадет по линии. Тяжело, когда ни одно очко не дается легко.

Первые два сета были физически выматывающими, я отыграл их на очень высоком уровне. На первые два сета ушло часа два с половиной. Мне надо научиться так играть на протяжении пяти часов.

Стал ли Новак с возрастом в чем-то слабее? Нет. Насколько я помню, сейчас он так же хорош, как в наших первых матчах», – заявил Фритц на пресс-конференции после игры.