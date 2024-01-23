Партнером Зинченко не станет. Арсеналу не интересен Бензема
Лондонский клуб не ведет работу относительно подписания француза
Лондонский «Арсенал» не имеет контактов с представителями французского нападающего Карима Бензема и клуба «Аль-Иттихад», цвета которого сейчас защищает 36-летний игрок.
«За последние 48 часов я получил много вопросов от фанатов «Арсенала» в отношении Карима Бензема. Из того, что я слышал, между Каримом Бензема и «канонирами» не происходит ничего. На сегодняшний день «Арсенал» не работает над подписанием француза, это просто неправда.
Такова реальность, я не хочу продавать вам мечты. Я знаю, что имя Бензема волнует многих фанатов по всему миру, но на сегодняшний день, насколько мне известно, «Арсенала» не работает над этой сделкой», – заявил инсайдер Фабрицио Романо в комментарии изданию talkSport.
В Англии несколько дней назад появилась информация, что «канониры» изучают вариант с арендой нападающего «Аль-Иттихада».
Ранее сообщалось, что Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции.
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