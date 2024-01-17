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  4. Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции
Франция
17 января 2024, 13:27 |
733
2

Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции

Жеральд Дамармен обвинил футболиста в причастности к террористической организации

17 января 2024, 13:27 |
733
2
Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дамармена. Он обвиняет члена французского правительства в клевете.

Дело в том, что в октябре прошлого Бензема публично поддержал Палестину после ее атаки на Израиль и очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

После этого Дамармен заявил, что у Бензема есть связи с радикальной организацией «Братья-мусульмане», которая во многих странах считается террористической. Адвокаты 36-летнего форварда собрали документы на 92 страницы для подачи судебного иска.

Ранее сообщалось о том, что Бензема не покинет «Аль-Иттихад» зимой.

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Карим Бензема Палестина судебный иск терроризм
Источник RMC Sport
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Комментарии 2
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turist86
Арабы нынче — ну и ну! —
Европу поприжали,
А мы в "шестидневную войну"
Их очень поддержали.
Они к нам ездят неспроста —
Задумайтесь об этом! —
И возят нашего Христа
На встречу с Магометом.
(Висоцький)
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potemkin78
сказал неподумавши, теперь не играет
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