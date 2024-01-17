Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дамармена. Он обвиняет члена французского правительства в клевете.

Дело в том, что в октябре прошлого Бензема публично поддержал Палестину после ее атаки на Израиль и очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

После этого Дамармен заявил, что у Бензема есть связи с радикальной организацией «Братья-мусульмане», которая во многих странах считается террористической. Адвокаты 36-летнего форварда собрали документы на 92 страницы для подачи судебного иска.

Ранее сообщалось о том, что Бензема не покинет «Аль-Иттихад» зимой.