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  4. Бензема не отпустят из Саудовской Аравии зимой
Саудовская Аравия
16 января 2024, 12:44 |
385
0

Бензема не отпустят из Саудовской Аравии зимой

Ранее форвард был отстранен от работы с «Аль-Иттихадом»

16 января 2024, 12:44 |
385
0
Бензема не отпустят из Саудовской Аравии зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский форвард Карим Бензема не покинет Саудовскую Аравию во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По его информации, руководители Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерство спорта страны считают Бензема важной часть проекта по развитию местного чемпионата.

Напомним, ранее Бензема был отстранен от работы с «Аль-Иттифаком» решением главного тренера команды Марсело Гальярдо. В подписании 36-летнего француза заинтересован целый ряд европейских топ-клубов.

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Источник Twitter
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