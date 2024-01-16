Бензема не отпустят из Саудовской Аравии зимой

Французский форвард Карим Бензема не покинет Саудовскую Аравию во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По его информации, руководители Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерство спорта страны считают Бензема важной часть проекта по развитию местного чемпионата.

Напомним, ранее Бензема был отстранен от работы с «Аль-Иттифаком» решением главного тренера команды Марсело Гальярдо. В подписании 36-летнего француза заинтересован целый ряд европейских топ-клубов.