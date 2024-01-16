Саудовская Аравия16 января 2024, 12:44 |
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Бензема не отпустят из Саудовской Аравии зимой
Ранее форвард был отстранен от работы с «Аль-Иттихадом»
16 января 2024, 12:44 |
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Французский форвард Карим Бензема не покинет Саудовскую Аравию во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
По его информации, руководители Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерство спорта страны считают Бензема важной часть проекта по развитию местного чемпионата.
Напомним, ранее Бензема был отстранен от работы с «Аль-Иттифаком» решением главного тренера команды Марсело Гальярдо. В подписании 36-летнего француза заинтересован целый ряд европейских топ-клубов.
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