ОФИЦИАЛЬНО. Видаль вернулся в свой родной клуб
Легендарный хавбек будет выступать за «Коло-Коло»
Чилийский клуб «Коло-Коло» официально сообщил о подписании контракта с именитым центральным полузащитником Артуро Видалем. Контракт с 36-летним ветераном рассчитан на один год – до конца календарного 2024 года.
Предыдущим клубом Артуро Видаля был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», который он покинул на правах свободного агента.
Видаль является воспитанником «Коло-Коло», и покинул клуб в 2007 году, когда перешел в леверкузенский «Байер». Ради возвращения в «Коло-Коло» он отклонил предложение «Америки де Кали».
𝐄𝐋 𝐑𝐄𝐘 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐕𝐄 𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀 👑— Colo-Colo (@ColoColo) January 23, 2024
Le damos la bienvenida al futbolista más ganador en la historia de Chile, ¡a nuestro gran Arturo Erasmo Vidal Pardo!
Nos volvemos a encontrar, King 🔥🤟🏼 ¡𝐘 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨! pic.twitter.com/3wz8Puj2Zz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-гранатовые» планируют усиление летом
Поединок состоится 23 января в 13:30 по Киеву