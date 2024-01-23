ОФИЦИАЛЬНО. Видаль вернулся в свой родной клуб

Чилийский клуб «Коло-Коло» официально сообщил о подписании контракта с именитым центральным полузащитником Артуро Видалем. Контракт с 36-летним ветераном рассчитан на один год – до конца календарного 2024 года.

Предыдущим клубом Артуро Видаля был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», который он покинул на правах свободного агента.

Видаль является воспитанником «Коло-Коло», и покинул клуб в 2007 году, когда перешел в леверкузенский «Байер». Ради возвращения в «Коло-Коло» он отклонил предложение «Америки де Кали».