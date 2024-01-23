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23 января 2024, 13:42 |
657
0

ОФИЦИАЛЬНО. Видаль вернулся в свой родной клуб

Легендарный хавбек будет выступать за «Коло-Коло»

23 января 2024, 13:42 |
657
0
ОФИЦИАЛЬНО. Видаль вернулся в свой родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Чилийский клуб «Коло-Коло» официально сообщил о подписании контракта с именитым центральным полузащитником Артуро Видалем. Контракт с 36-летним ветераном рассчитан на один год – до конца календарного 2024 года.

Предыдущим клубом Артуро Видаля был бразильский «Атлетико Паранаэнсе», который он покинул на правах свободного агента.

Видаль является воспитанником «Коло-Коло», и покинул клуб в 2007 году, когда перешел в леверкузенский «Байер». Ради возвращения в «Коло-Коло» он отклонил предложение «Америки де Кали».

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Источник Sport.ua
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