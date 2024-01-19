Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Домой спустя 17 лет. Артуро Видаль нашел себе новый клуб
Другие новости
19 января 2024, 05:00 | Обновлено 19 января 2024, 05:01
110
0

Домой спустя 17 лет. Артуро Видаль нашел себе новый клуб

Артуро Видаль вернется в родной клуб

19 января 2024, 05:00 | Обновлено 19 января 2024, 05:01
110
0
Домой спустя 17 лет. Артуро Видаль нашел себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Легенда чилийского футбола Артуро Видаль подпишет контракт с «Коло–Коло», сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло.

Хавбек отказал «Америке де Кали» и на следующей неделе подпишет контракт с родным клубом.

36-летний Видаль покинул «Коло-Коло» в 2007 году. Тогда 5,2 млн евро за него отдал немецкий «Байер».

После в карьере Артуро были выступление за «Баварию», «Ювентус», «Барселону», «Интер», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

За сборную Чили футболист сыграл 142 игры и забил 34 гола. Портал transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

По теме:
Артуро Видаль признался в желании убить себя
Де Хеа возглавил рейтинг свободных агентов. В списке – Дуглас Коста, Марлос
Максим ВОРОНОВ: «Фернандиньо и Марлос спрашивают о войне в Украине»
Артуро Видаль Коло-Коло Атлетико Паранаэнсе
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии
Футбол | 18 января 2024, 06:15 3
С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии
С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии

17 января состоялись переигровки 3-го раунда турнира

«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
Футбол | 18 января 2024, 12:24 10
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками

Бывший игрок «Динамо» пообещал вскоре раскрыть все детали

Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
Теннис | 19.01.2024, 04:10
Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
Цуренко не сумела выиграть ни одного гейма у Соболенко на Aus Open 2024
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
Футбол | 18.01.2024, 17:01
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
Атлетико – Реал – 4:2 (д.в). Как пропускал Лунин. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.01.2024, 01:23
Атлетико – Реал – 4:2 (д.в). Как пропускал Лунин. Видео голов и обзор матча
Атлетико – Реал – 4:2 (д.в). Как пропускал Лунин. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
17.01.2024, 10:22 5
Футбол
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
17.01.2024, 14:55 55
Теннис
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
18.01.2024, 01:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем