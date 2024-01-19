Домой спустя 17 лет. Артуро Видаль нашел себе новый клуб

Легенда чилийского футбола Артуро Видаль подпишет контракт с «Коло–Коло», сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло.

Хавбек отказал «Америке де Кали» и на следующей неделе подпишет контракт с родным клубом.

36-летний Видаль покинул «Коло-Коло» в 2007 году. Тогда 5,2 млн евро за него отдал немецкий «Байер».

После в карьере Артуро были выступление за «Баварию», «Ювентус», «Барселону», «Интер», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

За сборную Чили футболист сыграл 142 игры и забил 34 гола. Портал transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.