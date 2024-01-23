IFFHS: Серия А – лучший чемпионат мира в 2023 году
АПЛ – только вторая в рейтинге
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших национальных чемпионатов по итогам 2023 года. Первое место отдали итальянской Серии А, которая поднялась с пятого места по сравнению с рейтингом 2022 года.
Топ-10 лучших чемпионатов 2023 года по версии IFFHS (в скобках – место в рейтинге 2022 года):
1. (5) Италия 1619,5 очков
2. (2) Англия 1567
3. (3) Испания 1447
4. (1) Бразилия 1290,5
5. (4) Германия 1282,75
6. (6) Франция 1143,25
7. (7) Португалия 1097
8. (8) Нидерланды 1049,75
9. (14) Бельгия 1004,75
10. (9) Аргентина 966,5
Ранее IFFHS назвал символическую сборную 2023 года.
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