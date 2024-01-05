Без Роналду. Названа символическая сборная 2023 года по версии IFFHS
А вот для Лионеля Месси место нашлось
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную по итогам 2023 года.
Несмотря на статус лучшего бомбардира по итогам года, не нашлось в ней места португальцу Криштиану Роналду. А вот действующий победитель Лиги чемпионов, английский «Манчестер Сити», представлен сразу пятью футболистами.
Символическая сборная-2023
Вратарь: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»).
Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ (оба — «Бавария»).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д./«Реал»), Кевин Де Брюйне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
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