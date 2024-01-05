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05 января 2024, 16:19 | Обновлено 05 января 2024, 17:00
625
4

Без Роналду. Названа символическая сборная 2023 года по версии IFFHS

А вот для Лионеля Месси место нашлось

05 января 2024, 16:19 | Обновлено 05 января 2024, 17:00
625
4
Без Роналду. Названа символическая сборная 2023 года по версии IFFHS
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную по итогам 2023 года.

Несмотря на статус лучшего бомбардира по итогам года, не нашлось в ней места португальцу Криштиану Роналду. А вот действующий победитель Лиги чемпионов, английский «Манчестер Сити», представлен сразу пятью футболистами.

Символическая сборная-2023

Вратарь: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ (оба — «Бавария»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д./«Реал»), Кевин Де Брюйне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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Эдерсон Рубен Диаш Альфонсо Дэвис Ким Мин Джэ Джуд Беллингем Кевин де Брюйне Лионель Месси Родри Эрлинг Холанд Гарри Кейн Килиан Мбаппе Манчестер Сити Бавария Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Интер Майами Тоттенхэм ПСЖ рейтинг IFFHS символическая сборная IFFHS
Источник IFFHS
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Комментарии 4
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vbrjkf
Повна фігня! Хто складає такі збірні? Хотів би я побачити, як зіграє ця збірна проти умовного "Реала" чи "Ювентуса". Крім декількох гравців всі притягнуті за вуха...
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+2
PUMA
Интересно,а Месси что забыл в их рейтинге? ЧМ был в 2022 
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+2
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