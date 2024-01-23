Гофф прокомментировала победу над Костюк в матче 1/4 финала Aus Open

В ночь на 23 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира Коко Гофф (США, WTA 4) в трех сетах со счетом 6:7, 7:6, 2:6.

Американская теннисистка поделилась эмоциями от победы:

– Да, это была настоящая борьба на корте. Я не сыграла в свой лучший теннис, но очень горжусь тем, что победила в сегодняшнем матче. Надеюсь, дальше я смогу сыграть лучше.

– Раньше вы рассказывали, что в прошлом году на Aus Open вам удавалось решать проблемы именно во время матчей, сегодня это произошло?

– Сегодня я была немного разочарована, потому что я знала, как должна сыграть, но не смогла это воплотить в жизнь, в конце концов я счастлива, что сумела победить.

Теннис – это такой вид спорта, что сегодня ваш соперник покажет одну игру, а через неделю совсем другую, к этому нужно адаптироваться.

– Недавно начались разговоры о слиянии ATP и WTA, как вы относитесь к этому?

– Я считаю, что это однозначно поможет женскому теннису, надеюсь, что однажды это станет возможным.

– По вашему мнению, какие у вас суперсильные стороны?

– Я считаю, что это, безусловно, моя подача. Она является моим преимуществом. То же с умением возвращаться в игру, обычно я хорошо справляюсь с этим.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 Гофф сыграет против победительницы матча Крейчикова – Соболенко.