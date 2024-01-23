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  4. Только второй! Джокович отметил знаковый юбилей на хардовых кортах
ATP
23 января 2024, 12:28 | Обновлено 23 января 2024, 12:45
194
0

Только второй! Джокович отметил знаковый юбилей на хардовых кортах

Серб на Australian Open переиграл Тейлора Фритца

23 января 2024, 12:28 | Обновлено 23 января 2024, 12:45
194
0
Только второй! Джокович отметил знаковый юбилей на хардовых кортах
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер мирового мужского тенниса Новак Джокович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 добился победы над американцем Тейлором Фритцем.

Для уроженца Белграда эта победа стала 700-й на хардовых кортах.

Джокович стал вторым теннисистом в истории, который смог одержать 700 и более побед на хардовых кортах в истории Открытой эры. Первым, кому покорилась эта отметка, был швейцарец Роджер Федерер. На счету Федерера 783 победы на хардовых кортах.

Напомним, в полуфинале Australian Open 2024 Новак Джокович встретится с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Андрей Рублев.

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Источник Opta
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