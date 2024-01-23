Только второй! Джокович отметил знаковый юбилей на хардовых кортах

Первый номер мирового мужского тенниса Новак Джокович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 добился победы над американцем Тейлором Фритцем.

Для уроженца Белграда эта победа стала 700-й на хардовых кортах.

Джокович стал вторым теннисистом в истории, который смог одержать 700 и более побед на хардовых кортах в истории Открытой эры. Первым, кому покорилась эта отметка, был швейцарец Роджер Федерер. На счету Федерера 783 победы на хардовых кортах.

Напомним, в полуфинале Australian Open 2024 Новак Джокович встретится с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Андрей Рублев.