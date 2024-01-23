Упустили свой шанс. Довбик прошлым летом был близок к переезду в Италию

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По сообщениям итальянского издания Calciomercato, за Довбиком сейчас внимательно следят «Атлетико», «Челси» и «Интер». Сообщается, что ряд итальянских клубов хотел приобрести форварда еще до его перехода в «Жирону». Наиболее близким был «Торино», Довбик даже приезжал с семьей в Турин, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба, но в последний момент трансфер из «Днепра-1» сорвался. Сообщается, что к Довбику также ранее проявляли интерес «Салернитана», «Лацио» и «Болонья».

Издание рассказывает, что имя Довбика станет одним из самых обсуждаемых следующим летом среди многих клубов, которые ищут идеального нападающего.

Ранее сообщалось, что к Довбику проявляют интерес три гранда АПЛ.