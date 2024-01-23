Упустили свой шанс. Довбик прошлым летом был близок к переезду в Италию
До перехода в «Жирону» Довбик рассматривал вариант с продолжением карьеры в Серии А
26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
По сообщениям итальянского издания Calciomercato, за Довбиком сейчас внимательно следят «Атлетико», «Челси» и «Интер». Сообщается, что ряд итальянских клубов хотел приобрести форварда еще до его перехода в «Жирону». Наиболее близким был «Торино», Довбик даже приезжал с семьей в Турин, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба, но в последний момент трансфер из «Днепра-1» сорвался. Сообщается, что к Довбику также ранее проявляли интерес «Салернитана», «Лацио» и «Болонья».
Издание рассказывает, что имя Довбика станет одним из самых обсуждаемых следующим летом среди многих клубов, которые ищут идеального нападающего.
Ранее сообщалось, что к Довбику проявляют интерес три гранда АПЛ.
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