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  4. Упустили свой шанс. Довбик прошлым летом был близок к переезду в Италию
Италия
23 января 2024, 11:54 | Обновлено 23 января 2024, 12:03
1065
3

Упустили свой шанс. Довбик прошлым летом был близок к переезду в Италию

До перехода в «Жирону» Довбик рассматривал вариант с продолжением карьеры в Серии А

23 января 2024, 11:54 | Обновлено 23 января 2024, 12:03
1065
3
Упустили свой шанс. Довбик прошлым летом был близок к переезду в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По сообщениям итальянского издания Calciomercato, за Довбиком сейчас внимательно следят «Атлетико», «Челси» и «Интер». Сообщается, что ряд итальянских клубов хотел приобрести форварда еще до его перехода в «Жирону». Наиболее близким был «Торино», Довбик даже приезжал с семьей в Турин, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба, но в последний момент трансфер из «Днепра-1» сорвался. Сообщается, что к Довбику также ранее проявляли интерес «Салернитана», «Лацио» и «Болонья».

Издание рассказывает, что имя Довбика станет одним из самых обсуждаемых следующим летом среди многих клубов, которые ищут идеального нападающего.

Ранее сообщалось, что к Довбику проявляют интерес три гранда АПЛ.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига Торино Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу
Источник Calciomercato
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Trollface
Зараз будуть кращі варіанти. 
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+1
Gargantua
7 млн не захотели платить
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+1
john
хорош
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0
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