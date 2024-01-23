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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 11:33 | Обновлено 23 января 2024, 11:36
141
0

Шахтер – Лех Познань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 25 января в 17:00

23 января 2024, 11:33 | Обновлено 23 января 2024, 11:36
141
0
Шахтер – Лех Познань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 25 января, на подготовительном сборе в Турции донецкий «Шахтер» проведет товарищеским матч с польской командой «Лех» из Познани, которая лидирует в своем национальном чемпионате.

Начало поединка намечено на 17:00 по киевскому времени.

Игра с «Лехом» станет для «Шахтера» вторым турецким спаррингом. 22 января в первой товарищеской игре межсезонья «горняки» переиграли «Пюник» – 2:0.

Трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале донецкого «Шахтера».

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Источник Sport.ua
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