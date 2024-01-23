Украина. Премьер лига23 января 2024, 11:33 | Обновлено 23 января 2024, 11:36
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Шахтер – Лех Познань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 25 января в 17:00
23 января 2024, 11:33 | Обновлено 23 января 2024, 11:36
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В четверг, 25 января, на подготовительном сборе в Турции донецкий «Шахтер» проведет товарищеским матч с польской командой «Лех» из Познани, которая лидирует в своем национальном чемпионате.
Начало поединка намечено на 17:00 по киевскому времени.
Игра с «Лехом» станет для «Шахтера» вторым турецким спаррингом. 22 января в первой товарищеской игре межсезонья «горняки» переиграли «Пюник» – 2:0.
Трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале донецкого «Шахтера».
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