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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 11:20 | Обновлено 23 января 2024, 12:13
280
0

Шахтер определился с очередным спарринг-партнером в Турции

Донецкая команда проведет товарищеский матч 25 января

23 января 2024, 11:20 | Обновлено 23 января 2024, 12:13
280
0
Шахтер определился с очередным спарринг-партнером в Турции
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» уведомил о достижении договоренности по проведению второго спарринга на подготовительном сборе в Турции.

В четверг, 25 января, «горняки» померяются силами с лидером чемпионата Польши – командой «Лех» из Познани.

Начало спарринга запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Напомним, 22 января, «Шахтер» на турецком сборе провел матч с «Пюником» и добился победы со счетом 2:0.

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Лех Познань Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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