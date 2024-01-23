Украина. Премьер лига23 января 2024, 11:20 | Обновлено 23 января 2024, 12:13
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Шахтер определился с очередным спарринг-партнером в Турции
Донецкая команда проведет товарищеский матч 25 января
23 января 2024, 11:20 | Обновлено 23 января 2024, 12:13
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Донецкий «Шахтер» уведомил о достижении договоренности по проведению второго спарринга на подготовительном сборе в Турции.
В четверг, 25 января, «горняки» померяются силами с лидером чемпионата Польши – командой «Лех» из Познани.
Начало спарринга запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Напомним, 22 января, «Шахтер» на турецком сборе провел матч с «Пюником» и добился победы со счетом 2:0.
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