Шахтер определился с очередным спарринг-партнером в Турции

Донецкий «Шахтер» уведомил о достижении договоренности по проведению второго спарринга на подготовительном сборе в Турции.

В четверг, 25 января, «горняки» померяются силами с лидером чемпионата Польши – командой «Лех» из Познани.

Начало спарринга запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Напомним, 22 января, «Шахтер» на турецком сборе провел матч с «Пюником» и добился победы со счетом 2:0.