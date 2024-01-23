А где хейтеры? Зинченко получил признание по итогам игрового тура в АПЛ
Украинец включен в символические сборные от WhoScored и SofaScore
20-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
После восстановления от травмы икроножной мышцы вернулся на поле Александр Зинченко. Украинец помог «канонирам» прервать серию неудач и разгромить в лондонском дерби «Кристал Пэлас», отыграв полный матч.
По итогам сыгранных матчей уик-энда авторитетные статистические порталы WhoScored и SofaScore включили Зинченко в символические сборные 21-го тура Английской премьер-лиги.
Ранее Зинченко оценил постоянную критику в свой адрес.
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