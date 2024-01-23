Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. А где хейтеры? Зинченко получил признание по итогам игрового тура в АПЛ
Англия
23 января 2024, 11:24 | Обновлено 23 января 2024, 12:12
1196
4

А где хейтеры? Зинченко получил признание по итогам игрового тура в АПЛ

Украинец включен в символические сборные от WhoScored и SofaScore

23 января 2024, 11:24 | Обновлено 23 января 2024, 12:12
1196
4
А где хейтеры? Зинченко получил признание по итогам игрового тура в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

20-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

После восстановления от травмы икроножной мышцы вернулся на поле Александр Зинченко. Украинец помог «канонирам» прервать серию неудач и разгромить в лондонском дерби «Кристал Пэлас», отыграв полный матч.

По итогам сыгранных матчей уик-энда авторитетные статистические порталы WhoScored и SofaScore включили Зинченко в символические сборные 21-го тура Английской премьер-лиги.

Ранее Зинченко оценил постоянную критику в свой адрес.

По теме:
С украинцем в составе. Названы символические сборные 21-го тура Ла Лиги
Ньюкасл готовит трансфер вингера в саудовский Аль-Шабаб
Зинченко оценил постоянную критику в свой адрес
Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко WhoScored символическая сборная SofaScore
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Футбол | 23 января 2024, 00:37 8
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика

Украинский форвард может заменить Морату в «Атлетико»

Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04
Футбол | 23 января 2024, 12:15 0
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04

Вспоминаем период истории, когда доллар был по 5,3, а евро – по 6,7…

«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Футбол | 22.01.2024, 13:25
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Футбол | 22.01.2024, 19:41
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Теннис | 23.01.2024, 10:35
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Наша песня хороша, начинай сначала, день сурка. Его критиковали за игру против английских топов. При все уважении Кристал Пэлас к ним не относится. И вдобавок, критиковали всю команду, не только Зинченко.
Ответить
0
Александр
Критикуют зинченко потому что донецкий ватник мудрик провалился в Англии и все поняли как мошенники сепаратисты взули Челси .мудрику можно дать имя недолугий .самый глупый и беспомощный игрок апл 
Ответить
0
Swed
Это он отметил годовщину перехода в  ФК Уфа.
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
22.01.2024, 12:05 2
Теннис
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
21.01.2024, 09:19 7
Теннис
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем