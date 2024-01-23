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Испания
23 января 2024, 11:03 | Обновлено 23 января 2024, 12:15
1384
0

С украинцем в составе. Названы символические сборные 21-го тура Ла Лиги

Артем Довбик получил признание от WhoScored и SofaScore

23 января 2024, 11:03 | Обновлено 23 января 2024, 12:15
1384
0
С украинцем в составе. Названы символические сборные 21-го тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

19-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Испании 2023/24.

После завершения очередного тура в испанском чемпионате статистические порталы WhoScored и SofaScore включили украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в свои символические сборные.

Довбик сумел оформить свой первый хет-трик в Ла Лиге, помог «Жироне» разгромить «Севилью» и сохранить первое место в чемпионате.

Ранее известный в прошлом нападающий тернопольской «Нивы» Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями об игре украинского легионера «Жироны» Артема Довбика

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WhoScored SofaScore символическая сборная Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик
Источник Sport.ua
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