С украинцем в составе. Названы символические сборные 21-го тура Ла Лиги
Артем Довбик получил признание от WhoScored и SofaScore
19-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Испании 2023/24.
После завершения очередного тура в испанском чемпионате статистические порталы WhoScored и SofaScore включили украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в свои символические сборные.
Довбик сумел оформить свой первый хет-трик в Ла Лиге, помог «Жироне» разгромить «Севилью» и сохранить первое место в чемпионате.
Ранее известный в прошлом нападающий тернопольской «Нивы» Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями об игре украинского легионера «Жироны» Артема Довбика
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