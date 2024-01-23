С украинцем в составе. Названы символические сборные 21-го тура Ла Лиги

19-22 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Испании 2023/24.

После завершения очередного тура в испанском чемпионате статистические порталы WhoScored и SofaScore включили украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в свои символические сборные.

Довбик сумел оформить свой первый хет-трик в Ла Лиге, помог «Жироне» разгромить «Севилью» и сохранить первое место в чемпионате.

Ранее известный в прошлом нападающий тернопольской «Нивы» Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями об игре украинского легионера «Жироны» Артема Довбика