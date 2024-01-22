Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ЯВОРСКИЙ: «Не думал, что Довбик забьет больше десяти голов»
Испания
22 января 2024, 20:23 | Обновлено 22 января 2024, 20:53
1844
1

Игорь ЯВОРСКИЙ: «Не думал, что Довбик забьет больше десяти голов»

Специалист оценил игру украинца в Испании

22 января 2024, 20:23 | Обновлено 22 января 2024, 20:53
1844
1
Игорь ЯВОРСКИЙ: «Не думал, что Довбик забьет больше десяти голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный в прошлом нападающий тернопольской «Нивы» Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями об игре украинского легионера «Жироны» Артема Довбика – открытии текущего сезона в испанской Ла Лиге.

«Я приятно удивлен результативностью Артема Довбика. Если откровенно, то не думал, что он забьет больше десяти мячей. Сезон в Испании еще в разгаре, а украинец уже преодолел этот рубеж.

Важно, что дебютант Довбик быстро стал своим в «Жироне». Заслуга в этом еще одного украинского футболиста Виктора Цыганкова, появившегося в «Жироне» ранее и ставшего одним из лидеров. И еще Артем органично вписался в командные действия «Жироны», которая демонстрирует быстрый переход от обороны к атаке в отличие от грандов – «Реала» и «Барселоны», которые любят повозиться с мячом. Если честно, то мне больше импонирует стиль «Жироны», футболисты которой ищут кратчайший путь к воротам соперника с помощью 3-4 передач, используя умение Довбика сыграть на опережение на острие атаки. Полагаю, что Артему комфортно в Испании, потому что местные команды сами играют и позволяют это делать оппонентам.

Удивительная результативность украинца не может не радовать и он станет еще более опасным для визави, если прибавит в игре головой.

А еще Довбика и «Жирону» объединяет то, что они голодны к большим победам и поэтому максимально мотивированы в каждом календарном поединке. Это очень помогает в преодолении препятствий на пути к триумфам», – сказал Яворский.

Довбик оформил 5-й украинский хет-трик в топ-лигах.

По теме:
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Где смотреть матч Кубка Испании Мальорка – Жирона
Экс-игрок сборной Украины жестко раскритиковал Яремчука
Игорь Яворский Артем Довбик Ла Лига Жирона чемпионат Испании по футболу инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо интересуется двумя защитниками из Европы. Сколько готовы заплатить?
Футбол | 22 января 2024, 20:45 1
Динамо интересуется двумя защитниками из Европы. Сколько готовы заплатить?
Динамо интересуется двумя защитниками из Европы. Сколько готовы заплатить?

Столичный гранд планирует усилить защиту

МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Футбол | 22 января 2024, 10:01 0
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»

Тренер «Жироны» отметил феноменальное выступление украинского форварда

ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
Футбол | 21.01.2024, 22:21
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22.01.2024, 00:40
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Футбол | 22.01.2024, 15:08
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Николай Оноприенко
відомий нападник тернопілської ниви ! о це так експерт ) половину любителів футбола команди такої не чули !! 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
21.01.2024, 00:50 2
Футбол
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
20.01.2024, 19:55 12
Теннис
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 16
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 22
Футбол
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем