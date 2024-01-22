Игорь ЯВОРСКИЙ: «Не думал, что Довбик забьет больше десяти голов»

Известный в прошлом нападающий тернопольской «Нивы» Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями об игре украинского легионера «Жироны» Артема Довбика – открытии текущего сезона в испанской Ла Лиге.

«Я приятно удивлен результативностью Артема Довбика. Если откровенно, то не думал, что он забьет больше десяти мячей. Сезон в Испании еще в разгаре, а украинец уже преодолел этот рубеж.

Важно, что дебютант Довбик быстро стал своим в «Жироне». Заслуга в этом еще одного украинского футболиста Виктора Цыганкова, появившегося в «Жироне» ранее и ставшего одним из лидеров. И еще Артем органично вписался в командные действия «Жироны», которая демонстрирует быстрый переход от обороны к атаке в отличие от грандов – «Реала» и «Барселоны», которые любят повозиться с мячом. Если честно, то мне больше импонирует стиль «Жироны», футболисты которой ищут кратчайший путь к воротам соперника с помощью 3-4 передач, используя умение Довбика сыграть на опережение на острие атаки. Полагаю, что Артему комфортно в Испании, потому что местные команды сами играют и позволяют это делать оппонентам.

Удивительная результативность украинца не может не радовать и он станет еще более опасным для визави, если прибавит в игре головой.

А еще Довбика и «Жирону» объединяет то, что они голодны к большим победам и поэтому максимально мотивированы в каждом календарном поединке. Это очень помогает в преодолении препятствий на пути к триумфам», – сказал Яворский.

Довбик оформил 5-й украинский хет-трик в топ-лигах.