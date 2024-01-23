Оценены шансы Ястремской на 1/2 финала Australian Open
Украинке предстоит встреча с Линдой Носковой
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии выяснит отношения с Линдой Носковой из Чехии (№50 WTA).
Встреча состоится 24 января, начало – в 03:00 по киевскому времени.
Эксперты утверждают, что фаворитом игры является Носкова. Ее вероятная победа оценена показателем 1,42, тогда как возможный успех Ястремской получил показатель 2,75.
Вероятность победы Носковой в двух сетах оценена коэффициентом 2,2, а в трех – 3,25.
Аналогичные результаты в исполнении Ястремской получили показатели 4,5 и 5,0 соответственно.
Напомним, Даяна Ястремская в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии переиграла Викторию Азаренко (№22 WTA).
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