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Чемпионат Украины
23 января 2024, 10:17 | Обновлено 23 января 2024, 10:19
837
0

Экс-талант Шахтера перешел в команду из чемпионата Киевской области

Эдвард Кобак продолжит карьеру в ФК «Лесное»

23 января 2024, 10:17 | Обновлено 23 января 2024, 10:19
837
0
Экс-талант Шахтера перешел в команду из чемпионата Киевской области
instagram.com/fclisne2023

21-летний вингер Эдвард Кобак, который в свое время считался одним из главных талантов академии «Шахтера», продолжит выступления в чемпионате Киевской области.

Кобак, как и сообщал Sport.ua, на правах свободного агента покинул «Металлист», с которым имел контракт с сентября минувшего года, и трудоустроился в ФК «Лесное» - команду, которая в текущий момент занимает четвертое место в Высшей лиге чемпионата Киевской области.

Информация о сроках сотрудничества между сторонами не разглашается. В новой команде Кобак получил десятый игровой номер.

Примечательно, что информацию о подписании Кобаком контракта с ФК «Лесное» в комментариях в Instagram не обошел вниманием хавбек «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков.

«Коба, ты еще в игре 😂?» – в ироничной манере написал Судаков.

Instagram

Отметим, что на счету Кобака 10 матчей в УПЛ за «Минай», где хавбек играл на правах аренды из «Шахтера».

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Эдвард Кобак Шахтер Донецк чемпионат Киевской области по футболу трансферы Георгий Судаков
Источник Instagram
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