ГОФФ – о матче с Костюк: «Зачем менять то, что всегда работает?»

Американская теннисистка Коко Гофф (№4 WTA) раскрыла один из секретов победы над украинской Мартой Костюк (№37 WTA) в четвертьфинале Открытого чемпионата Australian Open.

– Фруктовый салат, который вы любите есть во время смены сторон, это то, что вы всегда делали?

– Да. Когда я росла, тренировалась в академиях, моя мама готовила для меня салаты, чтобы я могла тренироваться весь день. Он состоял из фруктов, яблочного пюре и Gatorade.

Зачем менять то, что всегда работает? Знаю, многие любят гели и другие модные вещи. Но мне просто нравятся натуральные фрукты. Никогда особо не устаю даже после долгого матча. Это работает. Фрукты и педиалит – мое секретное оружие, – призналась Гофф по окончании победного матча с Костюк.

Как известно, педиалит – это раствор электролитов, который помогает избежать обезвоживания.

Напомним, ранее были показаны эмоции Марты Костюк во встрече с Коко Гофф.