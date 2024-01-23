ГОФФ – о матче с Костюк: «Зачем менять то, что всегда работает?»
Американка поделилась эмоциями
Американская теннисистка Коко Гофф (№4 WTA) раскрыла один из секретов победы над украинской Мартой Костюк (№37 WTA) в четвертьфинале Открытого чемпионата Australian Open.
– Фруктовый салат, который вы любите есть во время смены сторон, это то, что вы всегда делали?
– Да. Когда я росла, тренировалась в академиях, моя мама готовила для меня салаты, чтобы я могла тренироваться весь день. Он состоял из фруктов, яблочного пюре и Gatorade.
Зачем менять то, что всегда работает? Знаю, многие любят гели и другие модные вещи. Но мне просто нравятся натуральные фрукты. Никогда особо не устаю даже после долгого матча. Это работает. Фрукты и педиалит – мое секретное оружие, – призналась Гофф по окончании победного матча с Костюк.
Как известно, педиалит – это раствор электролитов, который помогает избежать обезвоживания.
Напомним, ранее были показаны эмоции Марты Костюк во встрече с Коко Гофф.
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