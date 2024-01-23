ФОТО. Сражалась и стремилась. Эмоции Костюк в игре с Гофф на Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/4 финала гранд-турнира украинка уступила в трех сетах 4-й ракетке мира и действующей победительнице US Open Коко Гофф из США – 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6.