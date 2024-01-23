Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Сражалась и стремилась. Эмоции Костюк в игре с Гофф на Aus Open
Australian Open
23 января 2024, 09:11 | Обновлено 23 января 2024, 09:20
709
0

ФОТО. Сражалась и стремилась. Эмоции Костюк в игре с Гофф на Aus Open

Украинка завершила выступления в 1/4 финала мейджора в Австралии

23 января 2024, 09:11 | Обновлено 23 января 2024, 09:20
709
0
ФОТО. Сражалась и стремилась. Эмоции Костюк в игре с Гофф на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/4 финала гранд-турнира украинка уступила в трех сетах 4-й ракетке мира и действующей победительнице US Open Коко Гофф из США – 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6.

kostyuk-goff
kostyuk-goff-foto-1
kostyuk-goff-foto-2
kostyuk-goff-foto-3
kostyuk-goff-foto-4
По теме:
КИЧЕНОК: Потрясающее ощущение впервые выйти в полуфинал. Спасибо напарнице
ГОФФ – о матче с Костюк: «Зачем менять то, что всегда работает?»
Марта КОСТЮК: Проиграла первый сет, что было болезненно. Но я горжусь собой
Марта Костюк Коко Гофф фотогалерея Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
Футбол | 23 января 2024, 07:15 4
ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу

Клуб Дэвида Бекхэма минимально проиграл соперникам со счетом 0:1

Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Футбол | 22 января 2024, 10:34 0
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?

Украинец вступился за своего коллегу

Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Теннис | 22.01.2024, 12:05
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января
Теннис | 23.01.2024, 00:20
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Футбол | 22.01.2024, 10:37
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 218
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
22.01.2024, 16:32 7
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 4
Теннис
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем