Australian Open23 января 2024, 09:11 | Обновлено 23 января 2024, 09:20
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ФОТО. Сражалась и стремилась. Эмоции Костюк в игре с Гофф на Aus Open
Украинка завершила выступления в 1/4 финала мейджора в Австралии
23 января 2024, 09:11 | Обновлено 23 января 2024, 09:20
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В 1/4 финала гранд-турнира украинка уступила в трех сетах 4-й ракетке мира и действующей победительнице US Open Коко Гофф из США – 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6.
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