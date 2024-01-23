Металлист 1925 сыграет с Брентфордом Б

Харьковский «Металлист 1925» предоставил на своем официальном сайте список команд, с которыми он проведет контрольные матчи на учебно-тренировочных сборах. Запланировано шесть матчей, пять соперников уже известны, поиск шестого продолжается. Одним из соперников станет вторая команда английского «Брентфорда.

Расписание матчей харьковского клуба на сборах:

Металлист 1925 – Вольфсберг (Австрия), 26 января

Металлист 1925 – Пяст (Польша), 28 января

Металлист 1925 – ... , 3 февраля

Металлист 1925 – Брентфорд Б, 9 февраля

Металлист 1925 – Согнал (Норвегия), 15 февраля

Металлист 1925 – Левадия (Эстония), 16 февраля

Ранее главный тренер харьковчан Виктор Скрипник анонсировал трансфер Дениса Гармаша.