Украина. Премьер лига23 января 2024, 04:40 | Обновлено 23 января 2024, 05:03
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Металлист 1925 сыграет с Брентфордом Б
Известны соперники харьковского клуба на сборах
23 января 2024, 04:40 | Обновлено 23 января 2024, 05:03
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Харьковский «Металлист 1925» предоставил на своем официальном сайте список команд, с которыми он проведет контрольные матчи на учебно-тренировочных сборах. Запланировано шесть матчей, пять соперников уже известны, поиск шестого продолжается. Одним из соперников станет вторая команда английского «Брентфорда.
Расписание матчей харьковского клуба на сборах:
- Металлист 1925 – Вольфсберг (Австрия), 26 января
- Металлист 1925 – Пяст (Польша), 28 января
- Металлист 1925 – ... , 3 февраля
- Металлист 1925 – Брентфорд Б, 9 февраля
- Металлист 1925 – Согнал (Норвегия), 15 февраля
- Металлист 1925 – Левадия (Эстония), 16 февраля
Ранее главный тренер харьковчан Виктор Скрипник анонсировал трансфер Дениса Гармаша.
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