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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 04:40 | Обновлено 23 января 2024, 05:03
83
0

Металлист 1925 сыграет с Брентфордом Б

Известны соперники харьковского клуба на сборах

23 января 2024, 04:40 | Обновлено 23 января 2024, 05:03
83
0
Металлист 1925 сыграет с Брентфордом Б
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» предоставил на своем официальном сайте список команд, с которыми он проведет контрольные матчи на учебно-тренировочных сборах. Запланировано шесть матчей, пять соперников уже известны, поиск шестого продолжается. Одним из соперников станет вторая команда английского «Брентфорда.

Расписание матчей харьковского клуба на сборах:

  • Металлист 1925 – Вольфсберг (Австрия), 26 января
  • Металлист 1925 – Пяст (Польша), 28 января
  • Металлист 1925 – ... , 3 февраля
  • Металлист 1925 – Брентфорд Б, 9 февраля
  • Металлист 1925 – Согнал (Норвегия), 15 февраля
  • Металлист 1925 – Левадия (Эстония), 16 февраля

Ранее главный тренер харьковчан Виктор Скрипник анонсировал трансфер Дениса Гармаша.

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Металлист 1925 Брентфорд Пяст Гливице Левадия учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Металлист 1925
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