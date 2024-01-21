Виктор СКРИПНИК: «Гармаш присоединится к нам – это факт»
Главный тренер «Металлиста 1925» подтвердил интерес к бывшему игроку «Динамо»
Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал возможный трансфер бывшего игрока «Динамо» Дениса Гармаша.
«Я хотел Владлена Юрченко и я его получил. Также я хотел и хочу Гармаша, который присоединится к нам – это тоже факт. Что касается следующих имен, то контракты с ними еще не подписаны, но у нас есть диалог с игроками, которых мы хотим видеть здесь», – сказал Скрипник.
Отметим, что 33-летний украинский полузащитник недавно разорвал контракт с хорватским клубом «Осиек» и сейчас имеет статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что Гармаш проведет зимние учебно-тренировочные сборы с харьковским «Металлистом 1925».
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А що до Дениса, то для Металіста1925 це гарне підсилення, він погоди не зіпсує і можливо допоможе команді вийти на лідерські позиції в УПЛ.