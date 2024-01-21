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  4. Виктор СКРИПНИК: «Гармаш присоединится к нам – это факт»
Украина. Премьер лига
21 января 2024, 16:16 | Обновлено 21 января 2024, 16:56
3068
15

Виктор СКРИПНИК: «Гармаш присоединится к нам – это факт»

Главный тренер «Металлиста 1925» подтвердил интерес к бывшему игроку «Динамо»

21 января 2024, 16:16 | Обновлено 21 января 2024, 16:56
3068
15
Виктор СКРИПНИК: «Гармаш присоединится к нам – это факт»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал возможный трансфер бывшего игрока «Динамо» Дениса Гармаша.

«Я хотел Владлена Юрченко и я его получил. Также я хотел и хочу Гармаша, который присоединится к нам – это тоже факт. Что касается следующих имен, то контракты с ними еще не подписаны, но у нас есть диалог с игроками, которых мы хотим видеть здесь», – сказал Скрипник.

Отметим, что 33-летний украинский полузащитник недавно разорвал контракт с хорватским клубом «Осиек» и сейчас имеет статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что Гармаш проведет зимние учебно-тренировочные сборы с харьковским «Металлистом 1925».

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Виктор Скрипник трансферы Осиек Денис Гармаш просмотр игроков свободный агент учебно-тренировочные сборы расторжение контракта Металлист 1925 трансферы УПЛ
Источник FootballHub
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Комментарии 15
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u6464u
Скрипник ліпить черговий "Вердер", вдачі Віктор )))
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+5
Igor@Kyiv
Іржаві вам не пох? Аби насрати. Вашу кротовню, з вагіною на емблемі, будуть дрюкати всі кому не лінь і в УПЛ і євролігах, навіть кучерявий з фавел, на якого ви гуся ганяєте, вам нічим не допоможе, змерзне і втече з вашої шобли, як і всі ті хто до нього були, це лише питання часу.
А що до Дениса, то для Металіста1925 це гарне підсилення, він погоди не зіпсує і можливо допоможе команді вийти на лідерські позиції в УПЛ.
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0
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ZANREGENT1993
А я женщину хочу) Я натурал)))
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0
Dmytro11q
Підсилення, той підсилення. Аби "динамівські" навпіл не розірвалися потім від того клопоту, що їм додасться.
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-2
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Xvalenok03
Господи. Чем металлист-25 провинился? 
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-3
AK.228
Жуть яка
Ответить
-6
vovei
еще одна проститутка
Ответить
-8
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