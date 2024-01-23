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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 04:21 | Обновлено 23 января 2024, 04:36
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0

Александр НАЗАРЕНКО: «Процентов шестдесят своей форми я набрал»

Полузащитник «Полесья» прокоментировал работу на сборах

23 января 2024, 04:21 | Обновлено 23 января 2024, 04:36
160
0
Александр НАЗАРЕНКО: «Процентов шестдесят своей форми я набрал»
Скриншот. Александр Назаренко

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко рассказал о работе команды на сборах и о своем восстановлении после травмы.

«Сборы проходят хорошо, готовимся в полноценном режиме по две тренировки в день. Силы есть, думаю, самое интересное еще впереди. Тем более что мы в отпуске работали. Все были готовы к сборам. Я думаю, что силы есть и будут. Надо немного подождать. Я думаю, что самый трудный этап сборов впереди. Дальше будет больше игр, больше будет нагрузок – поэтому впереди веселее.

Нам рассказали о будущем сопернике («Реал» Мурсия – ред.) пару слов, что это хорошая команда, боевита. Не думаю, что будет легко, потому что здесь в Европе второй дивизион, третий дивизион — это очень серьезные команды. Если выйти на поле и думать, что будет очень легко – это будет очень тяжело.

Сейчас я очень счастлив наконец-то вернуться на футбольное поле. Тем более с мячом, и уже провел тайм игры. Я еще ищу себя в своих оптимальных кондициях, я еще набираю форму и надеюсь, что это не займет много времени. Я думаю, что уже 60 процентов я набрал. Я чувствовал себя хорошо, потому что очень хотел вернуться на поле.

Очень этого ожидал — в моей карьере это первый опыт иметь такую длительную травму и когда ты сидишь на трибуне и видишь, когда твои коллеги играют – тебе хочется выйти и помочь им. Я был счастлив, что я могу с ними сразиться на поле», — сказал Назаренко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Назаренко учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Полесье
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