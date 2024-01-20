Бени МАКУАНА: «Возможно, Полесье сможет сыграть против ПСЖ»

Вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана поделился опытом игры против «ПСЖ» и выразил надежду еще раз сыграть против парижского клуба.

– Вы в матче против «ПСЖ» получили желтую карточку. За что?

– Это была концовка матча. «Монпелье» в тот момент было на поле вдесятером, и я вынужден был останавливать фолом Вейналдума, чтобы он не убежал в контратаку в свободную зону. Что поделаешь, карточку я получил. Но, возможно, этой ценой наша команда не пропустила еще один мяч. Я не хотел бы, конечно, чтобы мой опыт матчей против «ПСЖ» ограничился одним предупреждением. Я верю и надеюсь, что это не последний мой матч против этого соперника, да и против игроков такого уровня в целом. Никто не знает, что будет дальше: возможно, я еще сыграю в чемпионате Франции, а может такое быть, что «Полесье» получит путевку в еврокубки и сможет сыграть против того же «ПСЖ». Я не против!

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