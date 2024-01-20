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  4. Бени МАКУАНА: «В лучшие годы УПЛ могла претендовать на статус топ-5 лиг»
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 13:07 |
352
0

Бени МАКУАНА: «В лучшие годы УПЛ могла претендовать на статус топ-5 лиг»

Вингер «Полесья» поделился мнением о чемпионате Украины

20 января 2024, 13:07 |
352
0
Бени МАКУАНА: «В лучшие годы УПЛ могла претендовать на статус топ-5 лиг»
ФК Полесье. Бени Макуана

Конголезский вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана поделился мнением об уровне чемпионата Украины по футболу.

– Чемпионат Украины в свое время действительно мог себе позволить много легионеров вашего уровня. В конце концов, знаменитые игроки Фернандиньо, Мхитарян, Виллиан, Дуглас Коста начинали в европейском футболе именно с УПЛ. Но нынешнее состояние украинского футбола и горячая фаза боевых действий – неужели это Вас не останавливало от перехода?

– Понимаете, я увидел в этом приглашении возможность. Я после травмы пропустил полгода, был без игровой практики. И «Полесье», зная это, без особых сомнений сделало мне предложение и заверило, что знает, как развить мой потенциал. Мое решение не было спонтанным, я все обдумал. Много узнал о себе об этом клубе, президенте, главном тренере. Я знал, какие здесь есть игроки, чего достигал Калитвинцев – чемпион Европы во главе юношеской сборной Украины и бывший главный тренер вашей национальной команды.

Для меня «Полесье» – это шанс на рестарт и моей собственной карьеры после травмы. УПЛ очень подходит для того, чтобы здесь заново о себе заявить, ведь, по моему мнению, чемпионат Украины входит в топ-10 в Европе, и я не сомневаюсь, что в лучшие свои годы он вполне мог претендовать на топ-5. Место рядом с лучшими лигами мира.

Ранее Бени Макуана отметился интересной фотографией в футболке с украинским патриотическим лозунгом.

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Бени Макуана Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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