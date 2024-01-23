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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 04:01 | Обновлено 23 января 2024, 04:39
35
0

ФОТО. Второй день Днепра-1 на сборах

Команда снова занималась два раза в день

23 января 2024, 04:01 | Обновлено 23 января 2024, 04:39
35
0
ФОТО. Второй день Днепра-1 на сборах
СК Днепр-1

«Днепр-1» провел на сборе две тренировки, как и в предыдущий день. Первая состояла из занятия в тренажерном зале отеля и работы на песке. В тренажерке футболисты развивали силу мышц, а на песке занимались равномерным бегом и новыми упражнениями на резкость и взрывность.

Вратари работали по собственной программе с Николаем Мединым – прыгали, опрокидывались и крутили колеса, все это с разными осложнениями и вариациями.

Вечером же команда отправилась на поле стадиона Titanic Mardan, где состоялась игровая тренировка. Разминка была с элементами соревнования, которые так любят футболисты, чтобы почувствовать адреналин соперничества. Затем последовали упражнения на удержание и отбор мяча и небольшой турнир трех команд. Матчи чередовали с беговой работой, а в неофициальной турнирной таблице команда «розовых» (Сарапий, Кравец, Мирошниченко, Танчик, Бабенко, Рубчинский, Филиппов) по разнице мячей опередила «синих».

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Днепр-1 учебно-тренировочные сборы
Источник СК Днепр-1
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