Владимир БРАЖКО: «Для нас созданы все условия, нужно работать»

Хавбек киевского «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от начала тренировочного собрания киевского клуба.

- Владимир, сегодня сборы начались с положительной ноты – поздравления с днями рождения Тимчика и Нещерета. Всегда приятно начинать работу с мажорной ноты?

- Конечно, нужно начинать работать с положительной ноты. У нас здесь хорошие условия, хорошая погода. Есть все для нашего плодотворного труда, чтобы мы с каждой тренировкой добавляли, как и в каждом матче, который мы сыграем на сборах. У нас будут достаточно сильные соперники на этих сборах, поэтому будем готовиться к матчам чемпионата с максимальной мотивацией.

- «Динамо» изменило локацию по сравнению с прошлым годом – новая гостиница, новое тренировочное поле. Как оценишь условия?

- Мы приехали вчера поздно вечером. Утром прошлись, посмотрели – поле очень качественное, отель комфортен. Все на высшем уровне. Для нас созданы все условия, нужно работать, чтобы показать результат работы в чемпионате.

- Можешь на своем примере посоветовать юным футболистам, что нужно есть во время подготовительного периода?

- Я выбираю рыбу или курицу, салат и пасту. Возможно, еще первое блюдо.

- А сладости футболисты могут позволять себе на сборах?

- Я ем сладости только во время обеда. Вечером не надо, потому что завтра утром контрольное взвешивание, и можно изрядно «попасться».

- На этих сборах команда проведет целых десять матчей. Приятнее работать в обычном тренировочном процессе или наигрывать через матчи упражнения, которые дает тренерский штаб?

- Как тренировки, так и матчи важны на сборах. Сначала мы отрабатываем на тренировках, а затем в играх. Ожидаем интересных спаррингов.

- Есть какой-то особый соперник для тебя на собрании, с кем хотел бы сыграть больше времени?

- Все соперники примерно равны. Хотелось бы сыграть в любом матче. Надеюсь как можно раньше вернуться в общую группу, – сказал Бражко