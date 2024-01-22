Стало известно, какого нигерийского форварда просматривает Черноморец
Валентин Озорнвафор из Нигериии может стать защитником одесской команды
Одесский «Черноморец», находящийся на сборах в Турции, пересматривает центрального защитника из Африки.
Потенциальный новичок, которого просматриват тренерский штаб одесской команды – Валентин Озорнвафор из Нигерии.
Его последним клубом был бельгийский Шарлеруа. Также 24-летний нигериец имеет опыт выступлений за Галатасарай (Турция), Альмерию (Испания) и Сошо (Франция).
Решение о потенциальном сотрудничестве с нигерийцем тренерский штаб во главе с Романом Григорчуком примет по результатам спаррингов.
Кроме того, Черноморец проявляет интерес к услугам аргентинского полузащитника Руха – Фабрисио Альваренга попал в сферу интересов моряков.
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