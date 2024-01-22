Черноморец проявляет интерес к полузащитнику Руха

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» заинтересован в услугах полузащитника «Руха» Фабрисио Альваренги. Аргентинский легионер не входит в планы наставника львовского клуба Виталия Пономарева и вынужден искать новую команду. Контракт Альваренги с «Рухом» действует до конца текущего сезона.

Одесситы проявляли интерес к Альваренге еще летом, но тогда «Рух» не отпустил аргентинца. Роману Григорчуку импонирует, что Альваренга может сыграть сразу на нескольких позициях на фланге. «Черноморец» готов предложить игроку просмотр, после которого уже будет принято решение по подписанию контракта.

В текущем сезоне Фарбисио Альваренга провел за «Рух» только 20 минут. Выступает он за львовскую команду с лета 2021 года. Первым клубом аргентинца в Украине был донецкий «Олимпик».