ПОНОМАРЕВ: «Желаю Довгому, Мысыку и Альваренге удачи в других командах»

Футболисты «Руха» завершили первый этап подготовки к сезону спаррингом с «Минаем», в котором отпраздновали волевую победу – 3:1.

Главный тренер львовян Виталий Пономарев в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о проделанной подопечными работе в середине января, а также рассказал, чего ожидает от заграничного сбора в Словении:

– Закладывали фундамент общефизической подготовки. Было тяжело, но подопечные выдержали нагрузку. Поскольку тренировались на искусственном газоне, то и с «Минаем» играли на синтетике. В Словении уже перейдем на травяные поля.

- После первого сбора были выставлены на трансфер сразу три опытных полузащитника – Алексей Довгий, Фабрисио Альваренга и Марьяна Мысык.

– Это квалифицированные игроки, по отношению к своим обязанностям к ним никаких претензий. Однако по разным причинам они уже не вписываются в те тактические схемы, которые сейчас практикует «Рух». Остается только пожелать им удачи в тех командах, где они устроятся.

- Пока в расположении «Руха» не было замечено ни одного потенциального новичка.

- Это если говорить об игроках из других команд. А так с нами в январе тренировались несколько воспитанников клубной Академии, а также из «Руха-2», выступающего во Второй лиге. Мы будем и дальше делать ставку на доморощенных исполнителей. Вот и в составе делегации «Руха», которая отправится завтра в Словению, будет 5-6 юных резервистов, которым не нужно будет привыкать к принципам игры главной команды.

Впрочем, это отнюдь не значит, что мы не работаем на трансферном рынке. Но делаем это очень взвешенно. Надеюсь, что кого-то из игроков, с которыми сейчас ведем переговоры, увидим в нашем тренировочном лагере в Словении.

– Обратил внимание на то, что в Словении «Рух» проведет сразу десять спаррингов, но по несколько необычному графику: по два матча в день.

- Это делается специально для того, чтобы все футболисты, которые будут в моем распоряжении, имели необходимую игровую практику. Конечно, в зависимости от силы соперника, стиля в котором он действует, и будем наигрывать состав. Уверен, что этот опыт обязательно пригодится уже в конце февраля, когда начнутся баталии в чемпионате УПЛ. Очень хочется подойти к новым испытаниям во всеоружии и доказать, что наши достижения прошлой осенью были не случайны.

