В команде Беседина и Макаренко будет работать украинский тренер

Украинский специалист Виктор Ульяницкий стал ассистентом тренера в клубе «Ордабасы», чемпионе Казахстана 2023.

Тренер, несколько лет работавший ассистентом у Юрия Максимова в «Ворскле», принял предложение из Казахстана.

51-летний специалист будет помогать в «Ордабасы» главному тренеру – Александру Седневу из беларуси.

За «Ордабасы» выступают украинские футболисты Артем Беседин и Евгений Макаренко. Выиграв чемпионат Казахстан, команда из города Шымкент получила право участвовать в квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Виктор Ульяницкий в 2004 году выступал в Казахстане за «Акжайык» из Уральска. Работал тренером-ассистентом в «Таразе» и «Аксу» из Казахстана. Также был спортивным директором «Алтая».

За карьеру игрока он выступал за украинские команды: СКА Киев, ЦСКА Киев, «Эвис» Николаев, «Борисполь», «Нива» Винница, «Борисфен», «Ирпень», а также за российский «нефтехимик».

Ульяницкий работал ассистентом главного тренера в «Оболони», «Кривбассе», донецком «Металлурге» и российской «мордовии».