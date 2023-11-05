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  4. ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:24
1089
4

ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка

Форвард «Ордабасы» стал обладателем награды в Казахстане

05 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:24
1089
4
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
YouTube

Украинский форвард Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка.

Нападающий «Ордабасы» стал обладателем аналогичной награды в Казахстане.

Вместе со своим клубом Беседин выиграл чемпионат Казахстана, а также стал финалистом Кубка.

В решающем матче Кубка Казахстана «Ордабасы» уступил «Тоболу» (0:1), за который играет украинец Евгений Шахов.

За «Ордабасы» также выступает украинский защитник Евгений Макаренко.

ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка

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чемпионат Казахстана по футболу Золотой мяч Артем Беседин Ордабасы Кубок Казахстана по футболу Тобол Евгений Шахов Евгений Макаренко
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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AutumnBridge
Беседин аман болсын!
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+1
Лига конференций без динамо
Тоже уровень 
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+1
Ruslan5050
Уявіть якби третього забив? Увіковічили б, мабуть...
Ответить
0
shef63
Нехай там і залишається.
Ответить
-2
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