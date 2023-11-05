Украинский форвард Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка.

Нападающий «Ордабасы» стал обладателем аналогичной награды в Казахстане.

Вместе со своим клубом Беседин выиграл чемпионат Казахстана, а также стал финалистом Кубка.

В решающем матче Кубка Казахстана «Ордабасы» уступил «Тоболу» (0:1), за который играет украинец Евгений Шахов.

За «Ордабасы» также выступает украинский защитник Евгений Макаренко.

ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка