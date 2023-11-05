Украина. Премьер лига05 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:24
1089
4
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
Форвард «Ордабасы» стал обладателем награды в Казахстане
05 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 05 ноября 2023, 19:24
1089
4
Украинский форвард Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка.
Нападающий «Ордабасы» стал обладателем аналогичной награды в Казахстане.
Вместе со своим клубом Беседин выиграл чемпионат Казахстана, а также стал финалистом Кубка.
В решающем матче Кубка Казахстана «Ордабасы» уступил «Тоболу» (0:1), за который играет украинец Евгений Шахов.
За «Ордабасы» также выступает украинский защитник Евгений Макаренко.
ВИДЕО. Артем Беседин получил Золотой мяч. И это не шутка
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Комментарии 4
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Беседин аман болсын!
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Уявіть якби третього забив? Увіковічили б, мабуть...
Нехай там і залишається.
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