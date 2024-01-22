Еще один звездный футболист хочет покинуть Саудовскую Аравию
Сергей Милинкович-Савич изъявил желание вернуться в «Лацио»
Очередной звездный футболист из чемпионата Саудовской Аравии изъявил желание вернуться в Европу.
По информации Goal, полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич хочет вернуться в свой бывший клуб «Лацио». Сообщается, что сербский футболист встретился со своими бывшими партерами по римскому клубу после матча Суперкубка Италии и сообщил, что хочет вернуться.
Летом прошлого года Милинкович-Савич перешел в «Аль-Хиляль» из «Лацио» за 40 миллионов евро. В этом сезоне за саудовский клуб серб отыграл 23 матча, забил 9 голов и отдал 5 передач.
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