Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хайдук продолжает переговоры по хавбеку Шахтера
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 22:06 |
805
0

Хайдук продолжает переговоры по хавбеку Шахтера

Хорватский клуб хочет подписать Алексея Кащука

22 января 2024, 22:06 |
805
0
Хайдук продолжает переговоры по хавбеку Шахтера
shakhtar.com. Алексей Кащук (в центре)

«Хайдук» из Сплита продолжает интересоваться услугами 23-летнего правого вингера «Шахтера» Алексея Кащука.

По информации 24sata.hr, в ближайшее время ожидать новостей о переходе Кащука в «Хайдук» все же не стоит, так как переговоры между хорватами и украинцами продолжаются.

Более реалистичным видится срок завершения переговоров между «Шахтером» и «Хайдуком» относительно Кащука на следующей неделе.

Напомним, контракт Кащука с «горняками» истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Хайдук» готов заплатить за вингера символическую сумму отступных или подписать украинца бесплатно, гарантировав «Шахтеру» определенный процент от перепродажи игрока в будущем.

По теме:
Названа сумма, которую Шахтер готов заплатить за Марлона Гомеса
Источник: Вьюнник близок к подписанию контракт с польским клубом
Шахтер стремится приобрести полузащитника титулованного клуба Европы
Алексей Кащук Шахтер Донецк Хайдук Сплит трансферы УПЛ трансферы
Источник 24sata
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и ассист Янузи. Ворскла проиграла команде своего бывшего футболиста
Футбол | 22 января 2024, 20:23 0
Гол и ассист Янузи. Ворскла проиграла команде своего бывшего футболиста
Гол и ассист Янузи. Ворскла проиграла команде своего бывшего футболиста

Ахмед Янузи отлично проявил себя за косовский клуб «Лапи»

ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»
Футбол | 22 января 2024, 14:08 27
ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»
ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»

Бывший игрок киевского «Динамо» поделился мнением о перспективах украинцев в Англии

ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22.01.2024, 00:40
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Футбол | 22.01.2024, 10:34
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Футбол | 22.01.2024, 10:01
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 37
Теннис
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
21.01.2024, 00:50 2
Футбол
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем