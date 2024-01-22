Хайдук продолжает переговоры по хавбеку Шахтера

«Хайдук» из Сплита продолжает интересоваться услугами 23-летнего правого вингера «Шахтера» Алексея Кащука.

По информации 24sata.hr, в ближайшее время ожидать новостей о переходе Кащука в «Хайдук» все же не стоит, так как переговоры между хорватами и украинцами продолжаются.

Более реалистичным видится срок завершения переговоров между «Шахтером» и «Хайдуком» относительно Кащука на следующей неделе.

Напомним, контракт Кащука с «горняками» истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Хайдук» готов заплатить за вингера символическую сумму отступных или подписать украинца бесплатно, гарантировав «Шахтеру» определенный процент от перепродажи игрока в будущем.