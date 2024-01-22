Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коул Палмер: трансфер, с которым Челси наконец-то угадал
Англия
22 января 2024, 20:25 |
774
0

Коул Палмер: трансфер, с которым Челси наконец-то угадал

Рассказываем об успешном подписании лондонцев

22 января 2024, 20:25 |
774
0
Коул Палмер: трансфер, с которым Челси наконец-то угадал
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Челси получил статус одного из самых расточительных клубов за годы активной деятельности на трансферном рынке. С приходом Тодда Боули "синие" еще сильнее утвердились в этом статусе. У болельщиков вызывают смех комментарии главного тренера лондонцев Маурисио Почеттино, который продолжает утверждать, что команде нужны новые трансферы. За последние годы Челси много денег потратили впустую, но есть как минимум одна сделка, за которую клуб можно похвалить.

В последние дни летнего трансферного окна "синие" подписали Коула Палмера из Манчестер Сити. Сумма сделки составила 47 млн евро. Поначалу казалось, что "синие" снова переплатили, отдав почти 50 миллионов за игрока, который за весь прошлый сезон только дважды вышел на поле в стартовом составе на матчи Премьер-лиги. Причем эти поединки уже не имели большого турнирного значения. Этот трансфер вообще не планировался, но лондонцам снова пришлось выходить на рынок после того, как Кристофер Нкунку получил серьезную травму и выбыл на длительный период. Так "синие" и подписали одного новичка на замену другому.

Потенциал Палмера был заметен в Манчестер Сити, но в своем родном клубе парень получал мало игрового времени. Коул может сыграть на многих позициях, но в составе "горожан" мало где есть слабые места. В команде Хосепа Гвардиолы выступают очень сильные футболисты, с которыми сложно конкурировать. Специалист ранее заявлял, что видел Палмера на позиции Рияда Мареза после того, как тот отправился в Саудовскую Аравию, но игрока это не впечатлило. К тому времени с ним уже связались представители лондонского клуба, которым он дал согласие на переход.

В прошлом сезоне Палмер сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачи. Не самые впечатляющие показатели для игрока группы атаки. Но и времени на поле он получал не так много. За весь сезон молодой полузащитник сыграл суммарно в АПЛ всего 358 минут. Было заметно, что Палмеру нужно больше времени, но в прошлом сезоне это была непозволительная роскошь. Команда шла за историческим треблом и в каждом матче должны были играть лучшие. Возможно, у Коула действительно появилось бы больше возможностей в нынешней кампании, но он решил не ждать.

В одном из недавних интервью Палмер заявил, что не планировал покидать Манчестер Сити надолго. Футболист хотел уйти в аренду, но его клуб соглашался только на полноценный трансфер. Так 21-летний хавбек оказался в Челси, где его хотел видеть Маурисио Почеттино. У "синих" молодая команда, от которой не ждут очень многого, пока, во всяком случае. Это то, что было нужно Коулу на данном этапе карьеры – перейти к правильному тренеру и играть без давления. Быстро стало понятно, что воспитанник Манчестер Сити попал в правильную среду. Молодому полузащитнику понадобилось всего 3 матча на обкатку, после чего он взялся за дело.

В сентябре Палмер выполнил первое результативное действие, отличившись ассистом в победном матче Кубка лиги против Брайтона (1:0). В октябре Коул уже вовсю разыгрался в АПЛ. Он забил и отдал результативную передачу в поединке против Бернли (4:1), а потом открыл счет в матче против Арсенала (2:2). Проведя одну игру без результативных действий, хавбек помог своей команде разгромить Тоттенхэм (гол+пас, 4:1) и спас ничью для синих в матче против Манчестер Сити (4:4), хладнокровно реализовав пенальти на сравнение счета в компенсированное время.

Getty Images. Коул Палмер

После этого поединка стало понятно, что Челси впервые за долгое время оформил по-настоящему хороший трансфер. И не на перспективу, а на сейчас. К настоящему времени Палмер сыграл 25 матчей за "синих" во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Коул входит в десятку лучших бомбардиров Премьер-лиги и является вторым лучшим по результативности в своей команде. Англичанин стал для лондонцев тем, кем должен был стать Кай Хаверц. Немец забил победный гол в финале Лиги чемпионов, но больше ничем не запомнился за 3 года.

Палмер оказывает большое влияние как на атаку Челси, так и на всю игру в целом. Универсальность делает его еще более важным игроком. Он может сыграть на позиции атакующего или центрального полузащитника, правого вингера или даже центрфорварда. Играя в полузащите, Коул здорово контролирует игру и развивает атаки, отдавая опасные разрезные передачи вперед. Играя на правом фланге, он чаще всего смещается в центр, уходя от защитника, и продолжает развивать атаку, которая может завершиться и его собственным ударом. К настоящему времени хавбек нанес 41 удар по воротам соперника. Больше среди игроков лондонского клуба только у форварда Николаса Джексона (45).

У Челси в целом не все так плохо, несмотря на то, что команда занимает только 9-е место в турнирной таблице АПЛ. К примеру, в текущем сезоне Премьер-лиги синие забили уже 35 мячей – больше, чем Вест Хэм и Манчестер Юнайтед, которые располагаются выше в таблице. Кроме того, синие владеют мячом в среднем 59,24% игрового времени за матч. По этому показателю они занимают 6-е место в лиге, обогнав Астон Виллу, Вест Хэм и МЮ. Палмер играет важную роль в стремлении лондонцев контролировать игру и опасно атаковать. Уже сейчас он выглядит лидером атаки в своей команде, принося больше пользы, чем опытный Рахим Стерлинг. Челси уже сейчас может занести этот трансфер в свой актив, но "синим" еще многое нужно улучшать.

Текст: meta.ua/sport

По теме:
Где смотреть матч Кубка английской лиги Челси – Мидлсбро
И дальше вне игры. Конкурент Мудрика остается вне обоймы Челси
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Челси Коул Палмер выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник
Футбол | 22 января 2024, 16:26 22
Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник
Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник

Команда Марино Пушича забила по голу в каждом из таймов

Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Теннис | 22 января 2024, 05:27 81
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open

Даяна разобралась с бывшей первой ракеткой мира на австралийском мейджоре

Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Футбол | 22.01.2024, 00:30
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22.01.2024, 00:40
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Динамо интересуется двумя защитниками из Европы. Сколько готовы заплатить?
Футбол | 22.01.2024, 20:45
Динамо интересуется двумя защитниками из Европы. Сколько готовы заплатить?
Динамо интересуется двумя защитниками из Европы. Сколько готовы заплатить?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
21.01.2024, 00:50 2
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 37
Теннис
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем