Коул Палмер: трансфер, с которым Челси наконец-то угадал

Челси получил статус одного из самых расточительных клубов за годы активной деятельности на трансферном рынке. С приходом Тодда Боули "синие" еще сильнее утвердились в этом статусе. У болельщиков вызывают смех комментарии главного тренера лондонцев Маурисио Почеттино, который продолжает утверждать, что команде нужны новые трансферы. За последние годы Челси много денег потратили впустую, но есть как минимум одна сделка, за которую клуб можно похвалить.

В последние дни летнего трансферного окна "синие" подписали Коула Палмера из Манчестер Сити. Сумма сделки составила 47 млн евро. Поначалу казалось, что "синие" снова переплатили, отдав почти 50 миллионов за игрока, который за весь прошлый сезон только дважды вышел на поле в стартовом составе на матчи Премьер-лиги. Причем эти поединки уже не имели большого турнирного значения. Этот трансфер вообще не планировался, но лондонцам снова пришлось выходить на рынок после того, как Кристофер Нкунку получил серьезную травму и выбыл на длительный период. Так "синие" и подписали одного новичка на замену другому.

Потенциал Палмера был заметен в Манчестер Сити, но в своем родном клубе парень получал мало игрового времени. Коул может сыграть на многих позициях, но в составе "горожан" мало где есть слабые места. В команде Хосепа Гвардиолы выступают очень сильные футболисты, с которыми сложно конкурировать. Специалист ранее заявлял, что видел Палмера на позиции Рияда Мареза после того, как тот отправился в Саудовскую Аравию, но игрока это не впечатлило. К тому времени с ним уже связались представители лондонского клуба, которым он дал согласие на переход.

В прошлом сезоне Палмер сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачи. Не самые впечатляющие показатели для игрока группы атаки. Но и времени на поле он получал не так много. За весь сезон молодой полузащитник сыграл суммарно в АПЛ всего 358 минут. Было заметно, что Палмеру нужно больше времени, но в прошлом сезоне это была непозволительная роскошь. Команда шла за историческим треблом и в каждом матче должны были играть лучшие. Возможно, у Коула действительно появилось бы больше возможностей в нынешней кампании, но он решил не ждать.

В одном из недавних интервью Палмер заявил, что не планировал покидать Манчестер Сити надолго. Футболист хотел уйти в аренду, но его клуб соглашался только на полноценный трансфер. Так 21-летний хавбек оказался в Челси, где его хотел видеть Маурисио Почеттино. У "синих" молодая команда, от которой не ждут очень многого, пока, во всяком случае. Это то, что было нужно Коулу на данном этапе карьеры – перейти к правильному тренеру и играть без давления. Быстро стало понятно, что воспитанник Манчестер Сити попал в правильную среду. Молодому полузащитнику понадобилось всего 3 матча на обкатку, после чего он взялся за дело.

В сентябре Палмер выполнил первое результативное действие, отличившись ассистом в победном матче Кубка лиги против Брайтона (1:0). В октябре Коул уже вовсю разыгрался в АПЛ. Он забил и отдал результативную передачу в поединке против Бернли (4:1), а потом открыл счет в матче против Арсенала (2:2). Проведя одну игру без результативных действий, хавбек помог своей команде разгромить Тоттенхэм (гол+пас, 4:1) и спас ничью для синих в матче против Манчестер Сити (4:4), хладнокровно реализовав пенальти на сравнение счета в компенсированное время.

Getty Images. Коул Палмер

После этого поединка стало понятно, что Челси впервые за долгое время оформил по-настоящему хороший трансфер. И не на перспективу, а на сейчас. К настоящему времени Палмер сыграл 25 матчей за "синих" во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Коул входит в десятку лучших бомбардиров Премьер-лиги и является вторым лучшим по результативности в своей команде. Англичанин стал для лондонцев тем, кем должен был стать Кай Хаверц. Немец забил победный гол в финале Лиги чемпионов, но больше ничем не запомнился за 3 года.

Палмер оказывает большое влияние как на атаку Челси, так и на всю игру в целом. Универсальность делает его еще более важным игроком. Он может сыграть на позиции атакующего или центрального полузащитника, правого вингера или даже центрфорварда. Играя в полузащите, Коул здорово контролирует игру и развивает атаки, отдавая опасные разрезные передачи вперед. Играя на правом фланге, он чаще всего смещается в центр, уходя от защитника, и продолжает развивать атаку, которая может завершиться и его собственным ударом. К настоящему времени хавбек нанес 41 удар по воротам соперника. Больше среди игроков лондонского клуба только у форварда Николаса Джексона (45).

У Челси в целом не все так плохо, несмотря на то, что команда занимает только 9-е место в турнирной таблице АПЛ. К примеру, в текущем сезоне Премьер-лиги синие забили уже 35 мячей – больше, чем Вест Хэм и Манчестер Юнайтед, которые располагаются выше в таблице. Кроме того, синие владеют мячом в среднем 59,24% игрового времени за матч. По этому показателю они занимают 6-е место в лиге, обогнав Астон Виллу, Вест Хэм и МЮ. Палмер играет важную роль в стремлении лондонцев контролировать игру и опасно атаковать. Уже сейчас он выглядит лидером атаки в своей команде, принося больше пользы, чем опытный Рахим Стерлинг. Челси уже сейчас может занести этот трансфер в свой актив, но "синим" еще многое нужно улучшать.

Текст: meta.ua/sport