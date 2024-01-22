Названы коэффициенты на титул украинок на Аus Open перед четвертьфиналами

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на победительницу Открытого чемпионата Австралии 2024 перед стартом четвертьфинальных поединков.

Главной фавориткой австралийского мейджора является вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 2.35.

Второй у букмекеров котируется 4-я ракетка Коко Гофф из США (2.65), а третьей – китаянка Чжэн Циньвень (6.00).

Выступления на кортах Мельбурна также продолжают две представительницы Украины: Марта Костюк и Даяна Ястремская. Трофей Марты расценивается в 33.0, а титул Даяны – в 10.0.

Кто выиграет Australian Open 2024? Мнение букмекеров:

Арина Соболенко – 2.35 Коко Гофф – 2.65 Чжэн Циньвень – 6.00 Линда Носкова – 8.00 Даяна Ястремская – 10.00 Барбора Крейчикова – 20.00 Марта Костюк – 33.00

Марта Костюк – Коко Гофф. Прогноз и анонс на матч Australian Open