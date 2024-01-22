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Australian Open
22 января 2024, 22:51 |
834
0

Названы коэффициенты на титул украинок на Аus Open перед четвертьфиналами

Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжают выступления на австралийском мейджоре

22 января 2024, 22:51 |
834
0
Названы коэффициенты на титул украинок на Аus Open перед четвертьфиналами
Aus Open. Марта Костюк и Даяна Ястремская

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на победительницу Открытого чемпионата Австралии 2024 перед стартом четвертьфинальных поединков.

Главной фавориткой австралийского мейджора является вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 2.35.

Второй у букмекеров котируется 4-я ракетка Коко Гофф из США (2.65), а третьей – китаянка Чжэн Циньвень (6.00).

Выступления на кортах Мельбурна также продолжают две представительницы Украины: Марта Костюк и Даяна Ястремская. Трофей Марты расценивается в 33.0, а титул Даяны – в 10.0.

Кто выиграет Australian Open 2024? Мнение букмекеров:

  1. Арина Соболенко – 2.35
  2. Коко Гофф – 2.65
  3. Чжэн Циньвень – 6.00
  4. Линда Носкова – 8.00
  5. Даяна Ястремская – 10.00
  6. Барбора Крейчикова – 20.00
  7. Марта Костюк – 33.00

Марта Костюк – Коко Гофф. Прогноз и анонс на матч Australian Open

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Арина Соболенко Коко Гофф Чжэн Циньвень Линда Носкова Даяна Ястремская Барбора Крейчикова Марта Костюк азарт котировки букмекеров Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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