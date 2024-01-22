Испания22 января 2024, 18:57 | Обновлено 22 января 2024, 19:01
649
0
Где смотреть матч Кубка Испании Мальорка – Жирона
Поединок состоится 24 января в 20:30 по Киеву
22 января 2024, 18:57 | Обновлено 22 января 2024, 19:01
649
0
В среду, 24 января, состоится встреча 1/4 финала розыгрыша Кубка Испании, в которой отношения выяснят «Мальорка» и «Жирона».
Матч пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», начало – в 20:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 января 2024, 14:45 9
Такой же прайс был установлен для «Шахтера»
Футбол | 22 января 2024, 00:30 4
«Жирона» одержала очередную победу в Ла Лиге
Футбол | 21.01.2024, 22:21
Футбол | 22.01.2024, 17:18
Теннис | 22.01.2024, 02:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.01.2024, 17:28 25
22.01.2024, 05:20 30
21.01.2024, 00:50 2
22.01.2024, 05:27 80
21.01.2024, 10:50 218
20.01.2024, 19:22 22
20.01.2024, 19:55 12