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Испания
22 января 2024, 18:57 | Обновлено 22 января 2024, 19:01
649
0

Где смотреть матч Кубка Испании Мальорка – Жирона

Поединок состоится 24 января в 20:30 по Киеву

22 января 2024, 18:57 | Обновлено 22 января 2024, 19:01
649
0
Где смотреть матч Кубка Испании Мальорка – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 января, состоится встреча 1/4 финала розыгрыша Кубка Испании, в которой отношения выяснят «Мальорка» и «Жирона».

Матч пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», начало – в 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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