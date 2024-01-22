В среду, 24 января, состоится встреча 1/4 финала розыгрыша Кубка Испании, в которой отношения выяснят «Мальорка» и «Жирона».

Матч пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», начало – в 20:30 по Киеву.

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Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.