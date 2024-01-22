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  4. У Бензема появился неожиданный вариант с продолжением карьеры в Европе
Франция
22 января 2024, 19:10 |
971
0

У Бензема появился неожиданный вариант с продолжением карьеры в Европе

Звездный француз может вернуться в «Лион»

22 января 2024, 19:10 |
971
0
У Бензема появился неожиданный вариант с продолжением карьеры в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

36-летний звездный форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема хочет покинуть саудовский клуб.

По информации французского издания RMC, «Лион» желает подписать своего воспитанника. Французский клуб уже вступил в переговоры с «Аль-Иттихадом» о трансфере игрока, сообщается, что у владельца «львов» хорошие отношения с саудами, что может положительно повлиять на трансфер.

«Аль-Иттихад» не горит желанием отпускать обладателя «Золотого мяча», поскольку инвестировал в него много денег.

Бензема начинал свою профессиональную карьеру именно в «Лионе», где провел пять сезонов и перешел в «Реал». Ранее к форварду проявляли интерес «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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Источник RMC Sport
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