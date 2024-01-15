Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер

36-летний звездный форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема желает покинуть саудовский клуб.

По информации авторитетного британского издания The Telegraph, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет приобрести форварда в зимнее трансферное окно.

В трансферном списке «Челси» сейчас фигурируют два нападающих из чемпионата Саудовской Аравии – Карим Бензема и Роберто Фирмино, которые хотят вернуться в европейский футбол.

Ранее сообщалось, что в трансфере Бензема заинтересован еще один титулованный клуб АПЛ – «Манчестер Юнайтед».