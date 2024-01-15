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  4. Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер
Англия
15 января 2024, 15:06 | Обновлено 15 января 2024, 15:19
2999
3

Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер

Карим Бензема может перебраться на Стэмфорд Бридж

15 января 2024, 15:06 | Обновлено 15 января 2024, 15:19
2999
3
Мудрик будет играть с обладателем Золотого мяча? Челси готовит топ-трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

36-летний звездный форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема желает покинуть саудовский клуб.

По информации авторитетного британского издания The Telegraph, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет приобрести форварда в зимнее трансферное окно.

В трансферном списке «Челси» сейчас фигурируют два нападающих из чемпионата Саудовской Аравии – Карим Бензема и Роберто Фирмино, которые хотят вернуться в европейский футбол.

Ранее сообщалось, что в трансфере Бензема заинтересован еще один титулованный клуб АПЛ – «Манчестер Юнайтед».

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Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда Челси трансферы АПЛ трансферы
Источник The Telegraph
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Pavel_i_CO
В кращому випадку, Мурзік в оренду піде, а грати будуть футболісти 
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0
NoMad
Не буде, бо вже влiтку пiде по орендах
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0
Андрій Шевченко
Тобто зараз всратий пудрик на банці сидить, тому що нема "володара Золотого мяча" ? ))
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0
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