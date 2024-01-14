Англия14 января 2024, 14:18 | Обновлено 14 января 2024, 14:26
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Есть претендент. Бензема может продолжить карьеру в АПЛ
Французский нападающий заинтересовал английский клуб
14 января 2024, 14:18 | Обновлено 14 января 2024, 14:26
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Форвард Карим Бензема, который имеет контракт с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, попал в шорт-лист «горящих» подписаний клуба «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что «красные дьяволы» могут взять 36-летнего Бензема в аренду на 6 месяцев, то есть то завершения нынешнего сезона.
Ранее стало известно, что Карим Бензема отстранен от тренировок в «Аль-Иттихаде».
«Манчестер Юнейтед» в таблице АПЛ занимает 9-е место, имея в активе 31 очков после 20 матчей.
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