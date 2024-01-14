Есть претендент. Бензема может продолжить карьеру в АПЛ

Форвард Карим Бензема, который имеет контракт с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, попал в шорт-лист «горящих» подписаний клуба «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «красные дьяволы» могут взять 36-летнего Бензема в аренду на 6 месяцев, то есть то завершения нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что Карим Бензема отстранен от тренировок в «Аль-Иттихаде».

«Манчестер Юнейтед» в таблице АПЛ занимает 9-е место, имея в активе 31 очков после 20 матчей.