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Англия
14 января 2024, 14:18 | Обновлено 14 января 2024, 14:26
1233
0

Есть претендент. Бензема может продолжить карьеру в АПЛ

Французский нападающий заинтересовал английский клуб

14 января 2024, 14:18 | Обновлено 14 января 2024, 14:26
1233
0
Есть претендент. Бензема может продолжить карьеру в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард Карим Бензема, который имеет контракт с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, попал в шорт-лист «горящих» подписаний клуба «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что «красные дьяволы» могут взять 36-летнего Бензема в аренду на 6 месяцев, то есть то завершения нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что Карим Бензема отстранен от тренировок в «Аль-Иттихаде».

«Манчестер Юнейтед» в таблице АПЛ занимает 9-е место, имея в активе 31 очков после 20 матчей.

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Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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