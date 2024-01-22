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Испания
22 января 2024, 18:51 |
1875
1

Экс-игрок сборной Украины жестко раскритиковал Яремчука

Виктор Леоненко высказался о форварде «Валенсии»

22 января 2024, 18:51 |
1875
1
Экс-игрок сборной Украины жестко раскритиковал Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о нападающем «Валенсии» Романе Яремчуке.

«Смотришь – что в Англии трактористы, что в Испании. Хороший пример – Яремчук в «Валенсии». Он них**а не показывал в «Брюгге», а его в Испанию взяли, да еще и не в худший клуб. А в итоге Яремчука сейчас все ругают: и болельщики, и пресса. Вопрос – зачем брали? Такое чувство, что в «Валенсии« не разбираются в футболе. Надо выгонять или штрафовать того, кто приглашал Яремчука», – сказал Леоненко.

Яремчук в этом сезоне за «Валенсию» отыграл 18 матчей и забил два гола.

Ранее Леоненко поделился мнением о перспективах украинцев в Англии.

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Виктор Леоненко Роман Яремчук Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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New Zealander
Ех... Знову я попався на клікбейт від спорт уа. Вони вже мусять шифрувати заголовки коли мова йде про Леоненка
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