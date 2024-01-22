Экс-игрок сборной Украины жестко раскритиковал Яремчука

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о нападающем «Валенсии» Романе Яремчуке.

«Смотришь – что в Англии трактористы, что в Испании. Хороший пример – Яремчук в «Валенсии». Он них**а не показывал в «Брюгге», а его в Испанию взяли, да еще и не в худший клуб. А в итоге Яремчука сейчас все ругают: и болельщики, и пресса. Вопрос – зачем брали? Такое чувство, что в «Валенсии« не разбираются в футболе. Надо выгонять или штрафовать того, кто приглашал Яремчука», – сказал Леоненко.



Яремчук в этом сезоне за «Валенсию» отыграл 18 матчей и забил два гола.

Ранее Леоненко поделился мнением о перспективах украинцев в Англии.